Condizionatore LG Artcool: addio batteri e allergie

LG Electronics amplia la gamma di climatizzatori residenziali con il nuovo Artcool Color, dotato di un'elegante colorazione beige adatta ad ogni ambiente della nostra casa.

Disponibile in configurazione mono e multi split (9000 e 12000 Btu), il nuovo Artcool Color integra innovative funzionalità antibatteriche e contro le allergie. L’avanzato e completo sistema di filtrazione AirCare Complete System mantiene fresca e pulita l'aria emessa dal condizionatore. In particolare, il Pre-Filter intrappola le particelle di polvere e la funzione Auto Cleaning contribuisce a mantenere l’unità interna priva di umidità, prevenendo la formazione di muffe e batteri, oltre che il diffondersi di cattivi odori. L’innovativa tecnologia UVnano elimina il 99,99% dei microrganismi batterici presenti sul ventilatore grazie alla luce LED UV, e lo ionizzatore Plasmaster rimuove gli odori sgradevoli ed immette in ambiente oltre 3 milioni di ioni che attraggono gli inquinanti dispersi nell’aria. Infine, il nuovo Allergy Filter permette di filtrare l’aria interna grazie ad un particolare rivestimento, consentendo di rimuovere le sostanze in sospensione, come acari della polvere, polline, funghi e muffe, che possono essere causa di allergie.

Il cuore tecnologico del nuovo Artcool Color è l’innovativo compressore LG Dual Inverter, che rinfresca l’ambiente in modo rapido, confortevole ed

efficiente. Soluzione tecnica che permette di ridurre del 40% il tempo necessario per raffreddare l’ambiente e di mantenere costante la temperatura desiderata, con una riduzione dei consumi fino al 70% rispetto ai tradizionali climatizzatori. Inoltre il compressore Dual Inverter, garantito 10 anni, riduce vibrazioni e rumorosità.

Il nuovo Artcool Color è anche un prodotto smart con Wi-Fi integrato. L’app LG ThinQ e la compatibilità con gli smart speaker Google Assistant e Amazon Alexa consentono di controllare il climatizzatore in modo intuitivo, rendendo la nostra casa ancora più intelligente. Grazie ai comandi vocali è possibile accendere e spegnere l’unità, controllare la temperatura e modificarla secondo le proprie esigenze, oltre che impostare la velocità di ventilazione e la modalità operativa. L’app LG ThinQ, disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, consente inoltre di controllare e gestire comodamente la qualità dell’aria, anche quando si è fuori casa, personalizzare le principali impostazioni, impostare programmi settimanali e utilizzare la funzionalità Smart Diagnosis per l’invio di notifiche di funzionamento e di supporto per una vasta gamma di problemi tecnici.

Prezzo e disponibilità del nuovo LG Artcool Color non sono ancora stati comunicati.