Estate 2021, i nuovi condizionatori di Samsung purificano l'aria che respiriamo

Da anni Samsung è impegnata a produrre climatizzatori per migliorare il benessere del clima negli ambienti chiusi, siano essi case private o spazi commerciali. Il colosso coreano, per il 2021, propone le sue tecnologie all'avanguardia in prodotti performanti come WindFree e Cassetta360.

I climatizzatori di Samsung per l'estate 2021

WindFree è il climatizzatore per uso domestico dotato di 21mila microfori e una velocità di uscita dell’aria inferiore a 0,15 m/s: grazie a questa tecnologia, al posto di fastidiosi getti d’aria diretti, c’è la piacevole funzione "aria ferma". Il nuovo condizionatore è anche dotato di connettività e grazie all’app collegata è possibile gestirlo da smartphone ed è compatibile con i principali assistenti vocali.

Per i locali commerciali, più ampi e con esigenze differenti, Samsung ha ideato Cassetta360, che risponde al bisogno di integrarsi con lo stile dell’ambiente ed essere efficiente: grazie ai ventilatori interni (Booster Fan) è possibile regolare la mandata dell’aria, senza la necessità di disporre di alette o diffusori. Il flusso dell’aria è diffuso in modo omogeneo, senza zone di temperature diverse.

Punto di forza di entrambi i condizionatori di Samsung è l'attenzione per la qualità dell'aria. In particolare, sono entrambi dotati di filtro PM 1.0, in grado di catturare polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3μm e sterilizzare fino al 99% dei batteri intrappolati nel filtro; il prefiltro, invece, blocca le particelle di più grandi dimensioni prima che entrino nell’unità. Grazie al ricircolo dell’aria all’interno di una stanza e alla cattura delle particelle tramite carica elettrostatica, il filtro PM 1.0 dei nuovi condizionatori di Samsung non solo pulisce l’aria, ma impedisce anche che determinati agenti contaminanti si accumulino in modo dannoso nelle apparecchiature.

I condizionatori attenti alla qualità dell'aria

I nuovi condizionatori Samsung per l'estate 2021 con filtro PM 1.0 sono dotati di un sistema per il monitoraggio e la segnalazione della qualità dell'aria grazie a un sensore che restituisce informazioni relative al livello di qualità dell'aria attraverso quattro colori:

blu per un'ottima qualità dell'aria

per un'ottima qualità dell'aria verde per una qualità buona

per una qualità buona il giallo indica una qualità scarsa

indica una qualità scarsa il rosso, invece, allerta su una qualità d'aria pessima

Punto di forza di questa nuova funzione: anche se il condizionatore è spento, il sensore rimane attivo e se la qualità dell'aria non è ottimale, viene inviata direttamente sul proprio dispositivo mobile una notifica per attivare la modalità di purificazione.