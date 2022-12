Twitter, ecco il contatore: sapremo quanti utenti visualizzano i nostri post

Twitter ha cominciato a rilasciare la funzione che mostra il numero di visualizzazioni per ogni singolo tweet. Elon Musk aveva promesso la novità all'inizio di dicembre, e con qualche settimana di ritardo 'accademico' la piattaforma di microblogging ha cominciato a implementarla sull'app, sia per Android sia per iPhone. E nei prossimi giorni - presumibilmente a inizio 2023 - arriverà anche l'interfaccia per la versione web.

Il nuovo contatore di Twitter è posizionato vicino al numero dei commenti, retweet e "mi piace". Secondo una guida interna di Twitter, disponibile nella sezione "domande e risposte" dell'app, non tutti i tweet avranno un conteggio visibile. Ad esempio, quelli più vecchi e i post delle communities, i gruppi lanciati a settembre 2021 in fase di test, non mostreranno i dati.

Quando Musk ha annunciato la funzione l'1 dicembre, l'ha promossa spiegando di voler restituire ai post testuali e con foto la stessa trasparenza dei tweet che contengono i video, per i quali il numero di visualizzazioni era già visibile. Una decisione diametralmente opposta a quella presa da altri social.

Dallo scorso anno, infatti, Instagram e Facebook permettono agli utenti di nascondere il numero di "mi piace" sui loro post. Anche YouTube, i cui conteggi delle visualizzazioni pubbliche sono stati una caratteristica distintiva della piattaforma, ha iniziato a nascondere alcune informazioni, tra cui il numero di "non mi piace", mostrandoli solo ai creatori dei singoli video.