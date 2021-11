La crisi dei chip ferma Apple e taglia la produzione dei nuovi iPad

Da due mesi a questa parte Apple ha letteralmente tagliato del 50% la produzione di iPad, per destinare i semiconduttori alla filiera dei nuovi iPhone 13, che rendono guadagni cinque volte superiori a quelli dei tablet di Cupertino. L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano Nikkei, che cita più di una fonte certa addentro al mondo della mela.

Meno iPad per produrre iPhone 13

Nonostante la crisi globale, Apple è riuscita a resistere meglio rispetto agli altri colossi della tecnologia, in virtù di accordi di fornitura stipulati a lungo termine con i fornitori di chip. Allo stesso tempo è riuscita a rosicchiare importanti quote di mercato ai propri rivali nelle vendite di smartphone e tablet nel terzo trimestre di quest'anno. Nonostante ciò, il Ceo Tim Cook sarebbe stato informato di un ulteriore calo delle consegne di chip negli ultimi tre mesi dell'anno, motivo per cui avrebbe deciso di destinare la maggior parte alla produzione di smartphone, che hanno una domanda molto più alta da parte dell'utenza.

Non è la prima volta che da Cupertino decidono di privilegiare il comparto smartphone rispetto a quello dei tablet. Anche lo scorso anno infatti, per calmierare gli effetti della pandemia sulle infrastrutture produttive, Apple aveva dirottato una buona quota dei chip destinati agli iPad alla produzione della famiglia degli iPhone 12.

La fonte spiega, inoltre, che il vuoto creato dall'uscita di Huawei dal mercato ha spostato la domanda ad altri player in Cina, tra cui Apple. Non è quindi strano che l'azienda di Cook abbia registrato un +83% di crescita delle vendite annuali in Cina tra luglio e settembre. A livello globale, le vendite di iPhone hanno permesso di incassare circa 192 miliardi di dollari l'anno scorso, mentre quelle di iPad si sono fermate a circa 32.