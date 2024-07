CrowdStrike: la soluzione alla schermata blu di Windows in 4 passaggi

Un aggiornamento dei software di sicurezza della società CrowdStrike sta provocando un caos informatico globale e crash a milioni di computer equipaggiati con il sistema operativo Microsoft. Da ore compagnie aeree, banche, emittenti televisive, ospedali e supermercati stanno subendo gravi interruzioni nelle loro infrastrutture tecnologiche. Il problema è specifico di "Falcon", uno dei principali prodotti software di CrowdStrike, progettato per individuare e bloccare minacce di hacker, che però con il nuovo aggiornamento sta causando malfunzionamenti nei sistemi operativi Windows.

E così, accendendo il pc, molti utenti si sono trovati davanti alla famosa schermata blu che indica appunto il blocco del sistema. L'amministratore delegato di CrowdStrike ha fatto sapere che la causa è stata individuata e presto la situazione dovrebbe tornare alla normalità. In ogni caso un dipendente della societàha anche fornito in via informale una soluzione alternativa che però "potrebbe non funzionare per tutti" e che comunque è rivolta a chi è abbastanza a suo agio con l'informatica. I passi da compiere sono sostanzialmente quattro, ma per procedere bisogna avere un profilo con diritti di "amministratore" sul pc.

1) Avviare Windows in modalità provvisoria o nell’ambiente di ripristino Windows.

2) Accedere alla cartella CrowdStrike, seguendo il percorso: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

3) Trovare il file il cui nome inizia per "C-0000029" e termina con l’estensione ".sys" e cancellarlo.

4) Riavviare il computer normalmente.

There is a faulty channel file, so not quite an update.



There is a workaround...

1. Boot Windows into Safe Mode or WRE.

2. Go to C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

3. Locate and delete file matching "C-00000291*.sys"

4. Boot normally.



Si tratta come detto di una soluzione indirizzata a chi non è a digiuno di informatica e i cui rischi sono a carico di chi la mette in pratica.