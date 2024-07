Dyson OnTrac: avanzate e complete cuffie con cancellazione del rumore

Dyson ha presentato oggi le sue prime cuffie denominate OnTrac. Si tratta di un modello wireless, over-ear, di fascia alta, dalle complete ed avanzate funzionalità.

Di seguito le principali caratteristiche delle nuove Dyson OnTrac.

Cancellazione del rumore all'avanguardia

Le nuove cuffie Dyson OnTrac sono dotate di un algoritmo personalizzato di cancellazione attiva del rumore (ANC) che utilizza 8 microfoni, campionando il suono esterno 384.000 volte al secondo. Questo algoritmo si combina con materiali di elevata qualità e una geometria interna accuratamente progettata per cancellare fino a 40 dB di rumore indesiderato.

Audio di qualità

Grazie ai driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm e 16 ohm e all'elaborazione avanzata del segnale audio, le Dyson OnTrac promettono un'esperienza audio di grande qualità. Le cuffie riproducono frequenze da 6 Hertz a 21.000 Hertz, per bassi profondi e note alte chiare. Inoltre l'alloggiamento del diffusore è inclinato di 13 ̊ verso l'orecchio per una risposta audio più diretta.

Elevata autonomia

Le Dyson OnTrac promettono un’elevata autonomia fino a 55 ore, con cancellazione del rumore attiva. Le due batterie agli ioni di litio ad alta capacità sono inserite nell'archetto per una distribuzione più uniforme del peso. Per attivare e disattivare l'ANC, è sufficiente un doppio tap su uno dei due padiglioni auricolari.

Ottimo comfort

Certificate da US Ergonomics, le cuffie Dyson OnTrac uniscono comfort e acustica. I materiali selezionati e il design ergonomico promettono una tenuta acustica superiore e un comfort elevato. I cuscinetti in schiuma di alta qualità e i bracci cardanici multi-pivot alleviano la pressione sulle orecchie, mentre il posizionamento della batteria nell'archetto distribuisce uniformemente il peso. I morbidi cuscinetti e la forza di serraggio ottimizzata garantiscono una vestibilità uniforme per le diverse dimensioni della testa.

Raffinato e moderno design personalizzabile

Le cuffie Dyson OnTrac sono disponibili in quattro varianti di colore (Aluminium, Copper, Ceramic Cinnabar, Black Nickel) con elementi in alluminio, rame e nichel. La variante Ceramic Cinnabar ha una finitura verniciata effetto ceramica.

Oltre a queste varianti, è possibile personalizzare le cuffie con padiglioni esterni e cuscinetti auricolari in vari colori e finiture. Ogni set ha un prezzo di 49 euro.

MyDyson app

Le cuffie sono accompagnate dalla MyDyson app per dispositivi mobili. Questa applicazione include il rilevamento del suono in tempo reale, monitorando il volume interno ed esterno e avvisando gli utenti di livelli potenzialmente dannosi. L'app consente, inoltre, di scegliere tra tre modalità di equalizzazione personalizzate: Boost dei bassi, Neutra e Migliorata.

Caratteristiche aggiuntive

- Rilevamento della testa: i sensori rilevano quando i padiglioni auricolari vengono rimossi dalle orecchie, segnalando la pausa dell'audio. L'audio riprende automaticamente una volta rimessi.

- Joystick integrato: consente di riprodurre, mettere in pausa, saltare, avanzare e riavvolgere

facilmente le tracce o di tenere premuto per i comandi vocali.

- Chiamate nitide e cristalline: i doppi microfoni beam-forming captano chiaramente la voce, non i rumori esterni.

- Tracciamento del suono in tempo reale: il software integrato monitora costantemente il volume interno ed esterno e indica i livelli potenzialmente dannosi attraverso rapporti in tempo reale nell'app MyDyson.

- Connettività: Bluetooth 5.0 (codec SBC, AAC e LHDC), ingresso jack 3,5mm, USB-C.

Prezzo e disponibilità

Le Dyson OnTrac sono già disponibili in preordine sul sito dell’azienda a 499 euro. Saranno in vendita dal 1° agosto anche nei negozi Dyson.