CyberChallenge.IT: premiati i vincitori delle gare locali

Il 1 giugno 2022 si sono svolte le gare locali della sesta edizione di CyberChallenge.IT, il percorso di formazione gratuito per i giovani hacker etici italiani organizzato dal Laboratorio Nazionale di cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), con il patrocinio gratuito dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Ministero della Difesa.

Superando il successo delle scorse edizioni, la scuola nazionale per esperti di sicurezza informatica tra i 16 e i 24 anni ha raccolto quest’anno 5300 iscrizioni distribuite tra le 34 sedi aderenti al progetto (31 università più il Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano, il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino e l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli).

Dopo le 12 settimane di formazione altamente avanzata sulla sicurezza informatica, oltre 450 giovani studenti e studentesse hanno partecipato individualmente alle gare locali, organizzate in ciascuna delle sedi. Durante queste, gli allievi hanno dovuto affrontare numerose sfide ispirate dai vari aspetti della cybersecurity: dall’ambito software a quello hardware, passando per la crittografia, la sicurezza delle reti e del web e il controllo degli accessi.

Nei prossimi giorni ogni sede dovrà scegliere la squadra di sei studenti che la rappresenterà alla gara nazionale, in programma per il 30 giugno presso l’ILO di Torino. Durante le gara nazionale tutte le squadre si sfideranno tra loro in una gara Capture-the-flag dove dovranno attaccare le infrastrutture delle squadre avversarie, mentre difendono la propria.

L’obiettivo di CyberChallenge.IT è quello di incoraggiare i giovani a diventare i futuri professionisti della cybersecurity al servizio del sistema paese. Obiettivo condiviso anche dal Ministero dell’Istruzione, che dal 2020 ha riconosciuto CyberChallenge.IT tra i progetti per la valorizzazione delle eccellenze.

TeamItaly

Tra tutti i partecipanti alla formazione e alle gare, i migliori saranno poi invitati a formare la Squadra Nazionale Italiana dei Cyberdefender, TeamItaly, che avrà l’opportunità di confrontarsi con le altre nazionali in eventi e competizioni in tutto il mondo, tra cui l’ European Cyber Security Challenge (ECSC), organizzata dall’ENISA. Nell'edizione 2021 la Nazionale Italiana ha conquistato il podio, guadagnando il terzo posto.