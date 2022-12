Il cybercrime non va in vacanza nemmeno a Natale: i consigli per uno shopping sicuro

Il Natale è sempre un periodo speciale per milioni di persone in tutto il mondo. Allo stesso tempo, è un momento tanto atteso anche dai cybercriminali, dato che traggono vantaggio da questi giorni di shopping frenetico e di spensieratezza e relax per intensificare i loro attacchi phishing e ransomware.

Durante questo periodo, mentre gli utenti sono alla ricerca del regalo perfetto o quello dell?ultimo minuto, oppure abbassano la guardia perché sono in vacanza, i cyberattacchi si intensificano. Per confermare questo trend, l?analisi di Check Point Software sul mese di novembre ha rivelato che circa il 17% di tutti i file malevoli distribuiti via e-mail erano relativi a ordini, consegne e spedizioni; mentre dall'inizio del mese scorso, il 4% di tutti i nuovi siti web creati legati allo shopping sono risultati illegittimi. Inoltre il phishing persiste nell?essere l?attore principale nelle truffe Internet, con DHL che è stata l?azienda più imitata al fine di ingannare gli acquirenti online.

In un momento in cui l?e-commerce è più forte che mai, è necessario stare attenti in modo particolare ai messaggi e alle e-mail qualora ci siano offerte irrinunciabili. Check Point Software condivide alcuni consigli, semplici ma essenziali, per una shopping experience sicura.

1. Comprare sempre da fonti attendibili e autentiche

Cercare sempre il link direttamente dal motore di ricerca e mai cliccare sui link che vi vengono inviati per e-mail o SMS. Sono potenzialmente pericolosi e gli hacker tentano di truffare anche attraverso questa modalità.

2. Fare attenzione ai domini simili

I cybercriminali cercheranno sempre di creare domini fasulli simili alla pagina web originale, ma faranno spesso errori di battitura, anche nel caso del nome del dominio stesso. Prestando, quindi, molta attenzione alle parole potremo evitare problemi.

3. Diffidare dalle offerte che sembrano troppo belle per essere vere

Se un?offerta è eccessivamente conveniente, probabilmente si tratta di una truffa, a maggior ragione in un periodo dell?anno come il Natale, durante cui solitamente non ci sono grandi sconti. Non fatevi ingannare da prezzi sorprendentemente bassi.

4. Cercare sempre il lucchetto

I siti internet sicuri contengono le lettere HTTPS all?inizio del dominio, al contrario di quelli che non lo sono, che contengono le lettere HTTP senza la ?S? finale. I siti HTTPS sono quelli che rispettano gli standard di sicurezza internazionale.

5. Installare programmi di sicurezza come antivirus e antimalware

Soluzioni necessarie per le e-mail tanto quanto per i siti web quando navighiamo su Internet, queste soluzioni possono anche prevenire la diffusione di malware al resto dei nostri device.

6. Attenzione alle mail di reset password

Non fidarsi delle e-mail che richiedono di resettare la password a meno che non l?abbiate richiesto voi stessi, le aziende non vi chiederanno mai di resettare la vostra password. Dunque, se ricevete un?e-mail per la reimpostazione della password, la cosa migliore da fare è accedere al sito dell?azienda e cambiare la password direttamente da lì.