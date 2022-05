Nuovo climatizzatore Daikin Emura: smart, silenzioso e attento ai consumi

Daikin lancia il nuovo climatizzatore Emura 3. Con questa nuova generazione, Daikin unisce il meglio del design e della tecnologia per un elevato benessere in casa, raffrescando in estate e riscaldando in inverno alla massima efficienza.

Un design unico

Largo solo 90 cm, Daikin Emura è estremamente compatto, dotato di pannelli ricurvi che conferiscono all’unità interna un esclusivo aspetto tridimensionale. Il design sofisticato ritorna nel telecomando: un pezzo di design unico che può essere comodamente riposto sul supporto magnetico a sfioramento.

Sia l’unità interna che il telecomando sono disponibili in argento, bianco e nero.

Daikin Emura ha ottenuto anche iF Design Award e Red Dot 2022, due prestigiosi riconoscimenti che premiano il design unico e distintivo del climatizzatore.

Totale silenziosità

Il climatizzatore Daikin Emura è talmente silenzioso che ci si può dimenticare della sua presenza: pressoché impercettibile mentre è in funzione, in modalità Silent raggiunge una pressione sonora di 19 dBA, che lo rende più silenzioso del fruscio delle foglie.

Massimo comfort

Daikin Emura è dotato di Intelligent Thermal Sensor e di deflettori speciali per direzionare il flusso d’aria e garantire una temperatura costante e confortevole in tutta la stanza.

Massima efficienza energetica

Daikin Emura è progettato per ottenere alte prestazioni in ogni stagione e fornire comfort tutto l’anno, garantendo un'elevata efficienza anche da un punto di vista energetico. Infatti, la terza generazione di Emura è più efficiente rispetto ad un prodotto analogo in classe A, riducendo i consumi fino al 70% nell’utilizzo in freddo e fino al 50% in caldo. E’ possibile monitorare i consumi tramite app Onecta che permette di gestire il climatizzatore in qualsiasi momento, anche lontano da casa. Non mancano, inoltre, i comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Assistant per controllare le funzioni principali quali modalità operativa, velocità del ventilatore, ecc.

Infine, grazie ai filtri e alla tecnologia Streamer, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un’aria interna migliore e più pulita.

Maggiori informazioni, anche sulle unità esterne compatibili, sono disponibili sul sito daikin.it