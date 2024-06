Data4 investe 2 miliardi per sviluppare l'intelligenza artificiale in Italia

Il gruppo francese Data4 ha presentato il piano di espansione europeo al 2030: 7 miliardi di euro complessivi di cui 2 miliardi saranno destinati all'Italia per lo sviluppo di nuovi campus data center "AI-ready". In particolare alle porte di Milano avrà un nuovo sviluppo il data center di Cornaredo, mentre ne sarà costruito uno ex novo di oltre 7 ettari a Vittuone con la riqualifica di ex-aree industriali. I data center sarebbero strategici nello sviluppo dell'intelligenza artificiale secondo il piano di Olivier Micheli, presidente di Data4 che ha aperto la cerimonia di taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo data center DC09, e ha presentato il masterplan del nuovo campus Mil02, il cui sviluppo, da oltre 500milioni di euro, partirà ad inizio 2025.

Entro il 2030, il numero di data center in Italia è destinato ad aumentare di 3 volte, fino a raggiungere circa 1,3 gigawatt di capacità installata. Secondo gli studi di Data4, tra il 30% e il 35% di questa capacità dovrebbe essere dedicata all'intelligenza artificiale.

Con un'estensione complessiva di 22 ettari per lo storico sito MIL01 di Cornaredo e di 7,7 ettari per il nuovo campus MIL02 a Vittuone il gruppo francese investirà significativamente nell'ammodernamento delle infrastrutture esistenti e nella costruzione di nuovi data center AI-ready, implementando soluzioni ottimizzate di interconnessione, calcolo e ampliamento della capacità di stoccaggio e archiviazione dati. Una volta completati tutti i building, tra il sito di Vittuone e quello di Cornaredo, Data4 sarà presente in Italia con 18 Data Center distribuiti su 28 ettari di terreno e una potenza complessiva di circa 300MW.

"Con questo ambizioso piano di sviluppo, Data4 punta a consolidare la propria posizione in Europa e a diventare il principale operatore paneuropeo rafforzando al contempo la sua leadership sul territorio italiano - ha dichiarato Micheli- I data center di domani saranno infrastrutture ad alta capacità di potenza e calcolo, che fungeranno da veri e propri abilitatori per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale nei Paesi in cui operiamo".