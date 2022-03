Digitale terrestre, ci siamo: cosa succede alla tua tv con lo switch off

L’8 marzo è anche la data in cui cambierà il modo di guardare la televisione perché avviene un passaggio importante per arrivare al 2023, quando si approderà definitivamente al nuovo digitale terrestre. Dunque scatta oggi il così detto switch off, che manda in pensione il vecchio standard Dvb-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) per lasciare spazio alle trasmissioni in tecnologia Dvb-T2 e portare i telespettatori nel mondo del Full Hd e 4K. A livello tecnico tutti i canali passano dal codec Mpeg-2 all’Mpeg-4, un formato di compressione del segnale più efficiente che consente quindi di vederli in qualità più alta, raggiungendo la risoluzione Full Hd 1080i. Insomma si vedranno film e trasmissioni in alta qualità con una qualità del video nettamente migliore, anche se non tutte le trasmissioni raggiungeranno quei livelli.

Come verificare la compatibilità con l’Hd

Cosa fare se dobbiamo ancora metterci al passo con i tempi? Da oggi c’è il rischio che, accendendo il televisore, non si riesce più a trovare i nostri canali più desiderati. Cosa succede? Non è detto che si debbano fare grandi manovre. Intanto una semplice prova: mettere sul canale 501 per RaiUno Hd o 507 per La7 Hd. Li vedete?

Se sì, in teoria dovreste vedere anche tutti gli altri canali senza alcun problema, per cui la prima cosa da fare è solo risintonizzare in modo automatico tutti i canali del televisore e non è neppure detto che il vostro televisore non l’abbia fatto automaticamente. Sarebbe comodissimo e sarà così se doveste avere un televisore di nuovissima generazione.

Perché nella maggior parte dei casi, servirà un maggiore impegno. Cioè dovrete comprare un decoder nuovo (o cambiarlo se ne avete uno vecchio) oppure anche comprare un nuovo televisore, magari approfittando del bonus tv.

Come funziona il bonus tv

Il Bonus Tv, sarà riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del nuovo televisore o del decoder esterno. Con valore fino a 30 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi. Il Bonus è ancora disponibile e lo sarà fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.

E' richiedibile dalle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Il contributo sarà riconosciuto per nucleo familiare (solo un utente per nucleo potrà riceverlo per l’acquisto di un solo apparecchio). Per beneficiare del contributo, bisognerà presentare al venditore apposita richiesta, contenente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara che il nucleo familiare di cui si fa parte rientra nella I o II fascia Isee e che i componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del contributo.

Le numerazioni dei canali poi rimangono le stesse visto che questi sono stati semplicemente «aggiornati». RaiUno Hd, che prima si trovava al 501 ora è sul tasto 1 del telecomando, RaiDue Hd passa sul 2 e così via coinvolgendo anche le reti Mediaset, La7 e Discovery (ovvero Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Motor Trend, Food Network, Garden TV, K2 e Frisbee) che sono state aggiornate proprio l’8 marzo.