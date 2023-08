DJI Osmo Action 4: completa action camera per le tue vacanze

DJI presenta la nuova Osmo Action 4. Progettata come compagno ideale per gli amanti dell’avventura, questa nuova action camera promette un’elevata qualità delle immagini, grande flessibilità e alte prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Dotata di un sensore da 1/1.3", ampia apertura f/2.8 e dimensioni in pixel equivalenti a 2,4 μm, può riprendere in 4K/120fps e fornisce un campo visivo grandangolare di 155°, che consente di catturare immagini ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con funzionalità come le modalità di stabilizzazione HorizonSteady a 360°, Osmo Action 4 promette anche immagini stabili e di alta qualità in vari scenari sportivi e non. La modalità a 10 bit offre oltre un miliardo di colori e una gamma dinamica davvero ampia; inoltre un avanzato sensore consente colori realistici, sia che tu stia riprendendo all'aperto, al chiuso o sott'acqua.

La batteria di Osmo Action 4 permette di riprendere per oltre 2,5 ore. Inoltre bastano solo 18 minuti per caricare l’accumulatore fino all'80%.

Osmo Action 4 utilizza 3 microfoni e un software avanzato per la riduzione del rumore del vento. Inoltre con la funzione per le dirette streaming Wi-Fi, potrai facilmente connetterti con il tuo pubblico utilizzando il Wi-Fi o l'hotspot del tuo telefono.

Osmo Action 4 offre un’ampia gamma di funzioni intuitive progettate per migliorare la tua esperienza di ripresa. Grazie al design magnetico a sgancio rapido, puoi passare rapidamente da una configurazione all'altra. La funzione di ripresa verticale nativa, abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, ti consente di ottenere filmati verticali senza ritagli o sacrificare la qualità delle immagini.

Il doppio touchscreen resistente all'acqua consente di effettuare le regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione di video. Inoltre, Osmo Action 4 offre modalità personalizzabili e un pulsante Quick Switch per transizioni senza interruzioni tra le modalità di scatto. Infine, Osmo Action 4 è progettata per resistere fino a 18 metri di profondità senza custodia. Tra le varie funzioni aggiuntive ricordiamo, in particolare, il controllo vocale e lo zoom digitale 2X.

Modifiche tramite l'app LightCut

L'app LightCut si connette in modalità wireless ad Action 4 tramite Wi-Fi, abilitando anteprime e modifiche rapide automatiche senza dover trasferire i filmati dalla fotocamera. L'app ti darà accesso a un feed live della fotocamera e offre vari modelli di storie e strumenti di modifica in-app. LightCut è in grado di riconoscere i temi all'interno del filmato, consigliare una sequenza di riprese ideale e modificare automaticamente i contenuti con un solo tocco. Può abbinare in modo intelligente modelli esclusivi a vari scenari di utilizzo, tra cui ciclismo, immersioni, surf, sci/snowboard, campeggio, vlog, viaggi e molto altro ancora.

Accessori

Osmo Action 4 è accompagnata da una vasta gamma di accessori per tutte le esigenze: cintura pettorale, supporto per mento del casco, custodia impermeabile fino a 60 m, impugnatura con galleggiante, base adesiva, supporto per sellino bici, supporto per manubrio, cinturino da polso, mini manico telescopico, cinturino da zaino e supporto da collo.

Prezzo e disponibilità

Osmo Action 4 è disponibile per l'acquisto nelle seguenti configurazioni:

Osmo Action 4 Standard Combo viene proposta ad un prezzo suggerito al pubblico di 429,00 € con una batteria extreme, la cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido, una vite di bloccaggio, la base adesiva ricurva, un paraluce e un tappetino antiscivolo.

Osmo Action 4 Adventure Combo viene proposta al prezzo di 529,00 € e include 3 batterie extreme, la cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido, un mini supporto per adattatore a sgancio rapido, una base adesiva ricurva, la custodia multifunzione per batteria, un manico telescopico, 2 viti di bloccaggio, un paraluce e un cuscinetto antiscivolo.

