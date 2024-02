Gli italiani hanno una casa sempre più smart e pervasa di intelligenza artificiale

Videocamere a protezione degli interni e degli esterni, serrature sempre più smart e controllabili a distanza con il proprio smartphone, algoritmi in grado di monitorare e tarare i consumi energetici della propria abitazione. Secondo una recente ricerca condotta dall'osservatorio Internet of Things della School of Mangement del Politecnico di Milano, gli italiani sono sempre più avvezzi alla domotica, meglio se sistematicamente integrata con l'intelligenza artificiale. A parlare sono, banalmente, i numeri: rispetto all'anno precedente, nel 2023 nel nostro Paese si sono spesi 810 milioni di euro in automazioni e tecnologie di ultima generazione per la propria casa, con una crescita del 5% circa.

Più sicurezza in casa con l'intelligenza artificiale

Ma quali sono gli acquisti principali degli italiani? Su tutti, sono le soluzioni per la sicurezza della propria casa o appartamento a 'mangiare' il mercato: 195 milioni di euro - il 24% del totale di spesa - infatti, sono stati spesi per l'acquisto di impianti di videosorveglianza, serrature intelligenti e sensori per porte e finestre, i sistemi più avanzati di antifurto. In questo ambito, in particolare, è molto forte la crescita di soluzioni che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale per proteggere le mura domestiche, in particolare nella rilevazione di potenziali intrusioni.

C'è però da dire che il popolo italiano non si accontenta solo della sicurezza. Ecco dunque che 151 milioni (il 19% della spesa totale) sono stati investiti per l'acquisto di elettrodomestici smart, specie quelli che consentono il controllo da remoto e sono in grado di apprendere le abitudini degli utenti. In alcuni modelli di lavatrici, ad esempio, l'intelligenza artificiale è in grado di dosare in autonomia la corretta quantità di detersivo necessaria per il lavaggio a seconda del carico; in altri elettrodomestici, invece, l'IA può riconoscere eventuali guasti e inviare le informazioni necessarie per la riparazione. Il quarto posto nel mercato della domotica è quindi occupato dagli smart speaker, altoparlanti intelligenti che registrano però un rallentamento evidente rispetto al passato, a causa della saturazione del mercato.

L'app continua a essere l'interfaccia principe, ponte di collegamento tra l'utente e i dispositivi smart, ma "c'è ancora del lavoro da fare per quanto riguarda l'integrazione", come spiega Angela Tumino, direttrice dell'osservatorio. Guardando al prossimo futuro, i desiderata dei consumatori riguarderebbero la possibilità di poter connettere tutti i dispositivi digitali tra loro, potendoli programmare in autonomia, la sicurezza della propria abitazione e in ultima istanza, ma non per importanza, il controllo sui consumi energetici dei propri elettrodomestici.