Iliad ancora down: dopo 24 ore, lo stesso problema che impedisce di chiamare i fissi

Sembra non esserci pace per gli utenti Iliad. A distanza di 24 ore, si è riproposto infatti lo stesso disservizio che impedisce di chiamare regolarmente i numeri fissi. Nella giornata di ieri i problemi erano cominciati attorno alle 10.30 e si erano protratti per più di due ore, per quanto in molti abbiano lamentato difficoltà ad effettuare chiamate anche nelle ore successive. Più sporadiche, ma comunque presenti, le lamentele di chi faticava ad utilizzare internet per una connessione dati che andava 'a singhiozzo'.

Chiamate: ancora problemi per gli utenti Iliad

Il sito Downdetector, martedì, ha cominciato a raccogliere nuove segnalazioni di malfunzionamento a partire dalle 10 circa, con il picco registrato attorno a mezzogiorno. Per il momento nessuna dichiarazione da parte della compagnia di telefonia mobile francese.

"Il numero chiamato è inesistente"

I nuovi problemi alla rete hanno scatenato le ire sui social di molti clienti Iliad, tra questi anche chi sostiene di non essere in grado di effettuare chiamate da oltre 24 ore, a differenza di altri che hanno avuto la 'fortuna' di incappare nel disservizio per poche ore. Il problema resta sempre lo stesso: come testimoniato da molti, infatti, quando si prova a comporre un numero fisso o a selezionarlo dalla rubrica dei contatti, l'operatore riferisce che il numero composto è errato o inesistente.