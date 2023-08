DJI Air 3: avanzato drone con doppia fotocamera

DJI presenta il nuovo drone Air 3 dotato di doppia fotocamera: grandangolare e teleobiettivo.

Scendendo nel dettaglio, DJI Air 3 incorpora una fotocamera grandangolare con CMOS da 1/1.3 pollici. Offre una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 24 mm ed un’apertura f/1.7. Il teleobiettivo con zoom ottico 3x, ha una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 70 mm ed un’apertura f/2.8. Entrambe le fotocamere scattano foto da 48 MP e sono in grado di registrare video in HDR e fino a 4K/100fps.

Rispetto al suo predecessore, DJI Air 3 offre il 48% in più di autonomia, fino a 46 minuti. Inoltre la nuova stazione di ricarica per batterie supporta la funzione di accumulo dell’energia. Gli utenti possono trasferire la carica rimanente da più batterie alla batteria con la massima carica residua. Funzione particolarmente utile in scenari come escursioni in montagna o nei boschi, dove le opzioni di ricarica sono limitate.

DJI Air 3 è il primo drone della serie Air ad includere il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Ricordiamo anche il sistema di trasmissione video O4 di nuova generazione con una distanza di trasmissione fino a 20 km e supporto feed live fino a 1080p/60fps.

Citiamo, inoltre, varie funzioni aggiuntive:

MasterShots: consente al DJI Air 3 di eseguire automaticamente diversi movimenti della fotocamera, catturare clip, modificare e aggiungere tracce audio per generare filmati di livello cinematografico.

Modalità Notturna: grazie agli algoritmi di riduzione del rumore, DJI Air 3 è in grado di acquisire filmati nitidi in 4K/30fps in ambienti con scarsa illuminazione.

Volo waypoint: gli utenti possono pianificare in anticipo le rotte di volo e le azioni di ripresa per DJI Air 3 per ottenere movimenti della fotocamera complessi. I piloti possono anche salvare una rotta di volo per ripetere la stessa missione con precisione in un momento o una data successiva, semplificando la creazione di video timelapse di lunga durata che includono transizioni tra il giorno e la notte o da una stagione all’altra.

QuickTransfer: scarica rapidamente foto e video dal velivolo allo smartphone tramite una connessione wireless.

DJI Air 3 è già disponibile in tre diverse configurazioni acquistabili a partire da 1.099 euro.

