Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde: il purificatore per grandi ambienti

Dyson ha presentato un nuovo dispositivo progettato per purificare l'aria in grandi spazi. Il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde vanta un avanzato sistema a cono per garantire una diffusione del flusso d’aria di oltre 10 metri, un nuovo filtro per la cattura dell'NO2 tre volte maggiore ed un sensore di CO2 integrato. Il nuovo prodotto Dyson è anche progettato per purificare efficacemente spazi fino a 100 mq e per funzionare in modo silenzioso, producendo solo 56 decibel di rumore, il che lo rende il purificatore Dyson più silenzioso e allo stesso tempo più potente.

Nuova aerodinamica a cono: raggio d’azione fino a 10 metri

I purificatori convenzionali di grande formato in genere diffondono l'aria verso l'alto, o hanno una proiezione debole che riduce la loro capacità di ottenere una pulizia completa dei grandi ambienti. Per ottenere un risultato migliore, gli ingegneri Dyson hanno sviluppato un nuovo sistema di erogazione dell'aria a bassa pressione e ad alta efficienza energetica: l’aerodinamica a cono. Questa soluzione sfrutta l'effetto Coanda per unire due flussi d'aria su una superficie liscia, ottenendo un getto d'aria potente e condensato che può essere proiettato oltre 10 metri, con un rumore minimo. Fornisce, inoltre, un flusso d'aria più che doppio rispetto alla precedente generazione di purificatori Dyson. La potenza della proiezione è fondamentale per garantire che la macchina fornisca efficacemente aria pulita in ogni angolo e incanali l'aria sporca nel filtro. Il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde proietta l'aria purificata ad angoli di 0°, 25° o 55° a seconda delle preferenze dell'utente.

Modalità Brezza

L'impegno di Dyson nella ricerca sul flusso d'aria ha portato i suoi ingegneri a trascorrere oltre 3 anni a raccogliere 40 milioni di dati per ricreare una brezza naturale in casa. È stato scientificamente dimostrato che la sensazione di un movimento d'aria apparentemente casuale è più rinfrescante di un getto d'aria stazionario, un fenomeno definito alliestesia termica. Gli ingegneri Dyson hanno sviluppato un algoritmo software unico che controlla un singolo getto d'aria, facendolo oscillare in un movimento ascendente e discendente

che imita i modelli naturali di brezza.

Tre fasi di filtrazione completamente sigillate

Il Dyson Purifier Big+Quiet è progettato per pulire l'aria in modo continuo, anche in spazi ampi. Alcune fonti comuni di inquinamento dell'aria interna sono il fumo di tabacco, i prodotti per la pulizia della casa, i materiali da costruzione e l'inquinamento dell'aria esterna. Queste fonti emettono inquinanti come formaldeide, COV, NO2 e ozono. La macchina è dotata di un sistema di filtrazione migliorato per catturare tutti questi inquinanti nocivi; si tratta di un

sistema completamente sigillato, che garantisce che solo l'aria pulita venga proiettata nella stanza e che gli inquinanti rimangano intrappolati nel filtro. Implementando tutti e tre gli strati di filtrazione e migliorando la durata del filtro HEPA di 5 volte, gli ingegneri Dyson hanno portato le prestazioni di filtrazione a un livello superiore:

1. Il filtro antiparticolato HEPA H13 è costituito da 21 metri di microfibre di borosilicato pieghettate 459 volte (il che lo rende 3,8 volte più grande dei precedenti filtri, l'area equivalente a quella di 2 letti king size o di 127 fogli A4). Cattura il 99,95% delle particelle inquinanti, tra cui polvere e allergeni di 0,1 micron - e dura fino a cinque anni.

2. Il nuovo filtro K-Carbon combatte specificamente l'NO2, che può essere emesso da attività come la cottura dei cibi o entrare in casa da fonti esterne, come il traffico stradale nelle vicinanze. Il filtro cattura anche il benzene e gli odori domestici. Arricchito con potassio, questo filtro cattura il triplo di NO2 rispetto al suo predecessore.

3. Il filtro Dyson a ossidazione catalitica selettiva (SCO) è costituito da miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo che scompongono le molecole di formaldeide in minuscole quantità di acqua e CO2. Si rigenera poi con l'ossigeno dell'aria per distruggere la formaldeide in modo continuo, senza bisogno di essere sostituito. La formaldeide è un noto agente cancerogeno presente in molti prodotti domestici e commerciali. L'esposizione a livelli elevati di questo gas può causare problemi respiratori. La formaldeide, che è 500 volte più piccola delle particelle di 0,1 micron, è particolarmente difficile da intrappolare e distruggere.

Silenzio alla massima potenza

Per essere efficaci, molti purificatori convenzionali di grande formato devono essere utilizzati alla massima velocità, generando un rumore non tollerabile per gli utenti. Per questo motivo molti non riescono a sfruttare appieno il loro potenziale. Gli ingegneri Dyson hanno riprogettato l’unità del compressore, in modo che il Purifier Big+Quiet Formaldehyde proietti un flusso d'aria potente con il minimo rumore. Varie le tecnologie utilizzate:

- il silenziatore di Helmholtz a banda larga è una cavità sagomata per catturare le onde sonore delle frequenze desiderate. Quando le onde sonore vengono trasmesse dalla sorgente (il compressore) lungo i percorsi del flusso d'aria, il silenziatore di Helmholtz intrappola l'energia sonora e dissipa il rumore a bassa frequenza.

- un'esclusiva guarnizione a labirinto controlla il ricircolo dell'aria estendendo il percorso del flusso d'aria, riducendo la quantità di energia trattenuta dall'aria e i vortici potenzialmente rumorosi in ricircolo.

- Grazie al montaggio ammortizzato del motore all'interno del compressore, è stato possibile isolare le vibrazioni del motore dalla macchina alla fonte, prima che venissero amplificate, riducendo al minimo il rumore generato dalle vibrazioni.

Rilevamento e monitoraggio

La maggior parte degli inquinanti interni non è visibile né odorabile. Il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è dotato di una serie di sensori integrati che monitorano i livelli di particelle, gas e formaldeide, consentendo all’utente di monitorare la qualità dell'aria interna attraverso lo schermo LCD e l'app MyDyson.

I sensori sono, inoltre, dotati di un algoritmo unico che effettua controlli incrociati dei dati ogni secondo, analizzando l'aria e reagendo automaticamente ai cambiamenti ambientali per purificarla. L'app MyDyson funge anche da telecomando, anche quando non si è in casa, e può essere utilizzata per programmare e monitorare la purificazione.

Per la prima volta, il Dyson Purifier Big+Quiet Formladehyde incorpora un sensore di CO2. Un livello di CO2 più elevato negli ambienti chiusi può avere un impatto sul nostro benessere, ma anche sulle nostre capacità cognitive. Il sensore di CO2 segnala con precisione quando i livelli dell’inquinante superano quelli raccomandati, evitando di

respirare aria viziata.

Modalità di funzionamento

Tre le modalità di funzionamento del Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde:

- Modalità automatica: i sensori integrati regolano le impostazioni della macchina in base alla qualità dell'aria: si accende automaticamente per migliorare la qualità dell'aria e si spegne una volta che l’aria nella stanza è stata completamente purificata.

- Modalità non disturbare: consente alla macchina di funzionare con un display oscurato sulla sua impostazione più silenziosa.

- Timer di spegnimento: per programmare lo spegnimento della macchina dopo intervalli preimpostati compresi tra 30 minuti e 8 ore.

Prezzi e disponibilità

Il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è già acquistabile sul sito dell’azienda e nei suoi store a 999 euro. Ricordiamo anche la versione Commerciale del purificatore, per negozi e altre attività, acquistabile a 949 euro. Modello privo di telecomando, senza app, con due sole velocità e direzione del flusso d’aria fissa a 50 gradi.

Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 e Dyson Purifier Cool Gen 1

Dyson arricchisce la sua gamma di purificatori d’aria con il lancio del purificatore termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 (€599) e del purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Gen 1 (€499). Entrambi i purificatori sono pensati per chi desidera acquistare un ulteriore purificatore per la casa o cerca un modello ad un prezzo più accessibile.

I purificatori Gen 1 reagiscono all'inquinamento da particelle, tra cui polvere e polline (PM2.5, PM10). Il filtro HEPA completamente sigillato e il filtro ai carboni attivi sono progettati per catturare in modo efficiente il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensioni pari a 0,1 micron, come allergeni e batteri, e fino al 99,9% di virus e H1N1, gas e odori.

Grazie alla tecnologia Air Multiplier i purificatori diffondono oltre 290 litri di aria purificata al secondo. I nuovi modelli sono già acquistabili sul sito dell’azienda e nei suoi store.