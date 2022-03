Nuove cuffie Dyson Zone: addio ad inquinamento, allergie e rumori

Oggi Dyson ha rivelato le cuffie per la purificazione dell?aria Zone, il primo passo dell?azienda nel mondo delle tecnologie indossabili. Dyson Zone è un set di cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore e riproduzione del suono ad alta fedeltà. Il dispositivo offre contemporaneamente un sistema audio immersivo e un flusso d'aria purificata a naso e bocca.

Le cuffie per la purificazione dell?aria Dyson Zone affrontano simultaneamente i problemi urbani legati all?inquinamento dell'aria e all'inquinamento acustico.

6 anni di ricerche e 500 prototipi

Le cuffie per la purificazione dell'aria Dyson Zone nascono dall?esperienza trentennale di Dyson nello studio del flusso d'aria, nella filtrazione e nei motori e dalle approfondite ricerche sulla qualità dell'aria interna ed esterna.

I compressori - posizionati sui lati delle cuffie - aspirano l'aria esterna, che viene poi purificata attraverso dei filtri a doppio strato. Due flussi di aria purificata vengono poi proiettati attraverso la visiera verso naso e bocca. Il design della visiera è stato progettato in modo che il flusso d'aria purificata sia il più vicino possibile a naso e bocca, così da evitare che venga contaminato da venti trasversali esterni.

Le cuffie per la purificazione dell?aria Dyson Zone si sono evolute drasticamente durante i sei anni di sviluppo: originariamente avevano le sembianze di un dispositivo simile a un boccaglio per l?aria pulita, abbinato a uno zaino per contenere il motore e i meccanismi interni. Il motore, inizialmente posizionato sulla nuca, dopo oltre 500 prototipi è stato convertito in due compressori - uno in ogni padiglione auricolare - e il boccaglio in un'efficace visiera senza contatto diretto con il viso, in grado di proiettare costantemente aria pulita.

Sviluppare una soluzione senza contatto con il viso era un aspetto imprescindibile per gli ingegneri Dyson, per evitare il disagio e l'irritazione spesso associati alle alternative a contatto completo. La visiera, quindi, era un elemento critico. Il percorso del flusso d'aria e il design della visiera sono fondamentali per fornire correttamente aria purificata. La struttura della visiera, insieme alla mesh, attraverso la quale vengono diffusi i due flussi d'aria, assicurano che l'aria purificata che esce dai filtri sia efficacemente direzionata verso naso e bocca anche in caso di vento trasversale e per la specifica forma del viso di chi lo indossa.

I compressori di precisione all'interno dei padiglioni direzionano il flusso d?aria attraverso i filtri a doppio strato, progettati in modo intelligente per adattarsi allo spazio limitato di una cuffia. Il filtro elettrostatico caricato negativamente cattura le particelle ultrafini come gli allergeni e le particelle provenienti da fonti esterne come la polvere, mentre uno strato di carbonio arricchito di potassio cattura i gas inquinanti urbani come NO2 e SO2. Il compressore diffonde l'aria purificata verso naso e bocca attraverso la visiera senza contatto.

Caratteristiche audio

Dyson ha cercato di progettare un sistema audio eccellente dopo numerose prove di ascolto. Nonostante i vincoli di spazio inerenti ad un dispositivo indossabile, gli ingegneri Dyson hanno sviluppato un sistema elettroacustico al neodimio ad alte prestazioni all'interno di ogni padiglione auricolare. Un'ampia risposta in frequenza e una distorsione del suono significativamente al di sotto di ciò che può essere rilevato dall'orecchio umano, offrono una riproduzione fedele dell?audio.

Gli ingegneri Dyson hanno sviluppato un sistema di cancellazione del rumore all?avanguardia. Insieme, l'attenuazione passiva del dispositivo e l'ANC (cancellazione attiva del rumore) con la sua unica serie di microfoni, riducono il rumore ambientale indesiderato e il rumore generato dal motore per fornire una cancellazione avanzata del suono a casa, al lavoro e in movimento.

Progettate per essere confortevoli

Prendendo ispirazione dalla forma e dal design della sella di un cavallo, Dyson Zone è progettato per distribuire il peso sui lati della testa, piuttosto che sulla parte superiore. Tipicamente la sella curva sopra la spina dorsale del cavallo, distribuendo il carico attraverso il contatto a sinistra e a destra. Lo stesso formato è stato usato per il cuscinetto centrale sull'archetto.

Disponibilità e prezzo

Le cuffie per la purificazione dell?aria Dyson Zone saranno disponibili dall?autunno 2022. Prezzo, ulteriori specifiche di prodotto e maggiori dettagli sulle disponibilità verranno comunicati nei prossimi mesi.