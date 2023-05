EcoFlow Delta 2 Max: super batteria portatile utilizzabile in casa o all'aperto

Le power station portatili sono utili dispositivi sempre più diffusi e apprezzati sul mercato. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, smartphone, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Power station ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili, annuncia il lancio della Delta 2 Max, una nuova power station portatile potente e dalle complete caratteristiche.

Prodotto con una capacità di 2.048Wh, espandibile fino a 6.144Wh con due batterie aggiuntive Delta.

Delta 2 Max utilizza batterie LFP di qualità premium, che garantiscono la durata più elevata attualmente disponibile sul mercato. In media, la maggior parte dei prodotti analoghi del settore perde circa il 20% della capacità dopo 500 cicli di ricarica. Tuttavia, Delta 2 Max scende a questo livello solo dopo 3.000 cicli di ricarica, sei volte di più rispetto ai suoi concorrenti.

Ciò significa che Delta 2 Max è in grado di fornire energia per un periodo di 10 anni se utilizzata una volta al giorno. Inoltre, per garantire un'affidabilità ancora maggiore, EcoFlow offre anche una garanzia di 5 anni.

Ricarica rapida anche tramite pannelli solari

Dotata della tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, Delta 2 Max vanta un’elevata velocità di ricarica. Con un ingresso AC di 2.300W e un ingresso solare massimo di 1.000W, Delta 2 Max può essere caricata tramite l'ingresso AC da 0 al 100% in 81 minuti o tramite l'ingresso solare in 2,3 ore. Non manca, inoltre, la ricarica rapida. Delta 2 Max può essere caricata in AC da 0 all'80% in soli 53 minuti e tramite la doppia carica AC e solare, può passare da 0 all’80% in soli 43 minuti.

Versatile e con elevata potenza

Delta 2 Max è dotata di un'uscita AC da 2.400W in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici, tra cui asciugacapelli, scaldabagni, forni a microonde e condizionatori. Può, inoltre, alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, anche durante la sua ricarica. Con la modalità X-Boost, Delta 2 Max è in grado di alimentare alcuni apparecchi fino a 3.100W.

Power station dotata di 4 prese Schuko in AC e 6 USB in formato A e C, oltre alla presa accendisigari auto e 2 DC5521.

Bollette più basse con EcoFlow PowerStream e molto altro ancora

Delta 2 Max è compatibile con il nuovo impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream, che raccoglie e converte l'energia solare per uso domestico. Con PowerStream, che può generare circa 1.039kWh di elettricità all'anno, Delta 2 Max immagazzina l'energia solare in eccesso accumulata durante il giorno e aiuta gli utenti a risparmiare sulle bollette dell'elettricità.



Con un peso di 23 kg, Delta 2 Max è del 30% più leggera rispetto alla media del mercato. Delta 2 Max funziona in modo silenzioso, emettendo non più di 30db quando l'ingresso o l'uscita è inferiore a 500W entro un raggio di 50 cm, rendendola adatta all'uso indoor.

Ricordiamo anche le dimensioni pari a 49,7 x 24,2 X 30,5 cm.

Prezzi e disponibilità

EcoFlow Delta 2 Max sarà disponibile per l'acquisto il 31 maggio sul sito web di EcoFlow e su Amazon, al prezzo di €2.099. Inoltre sarà acquistabile il bundle composto da Delta 2 Max e un pannello solare portatile da 400W, al prezzo di €2.899 con uno sconto di €149. Infine sarà disponibile anche la Delta 2 Max Extra Battery, venduta separatamente a €1.499.

