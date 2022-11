EcoFlow River 2: batterie portatili utilizzabili in casa o all'aperto a partire da 299 euro

Dopo la recensione della Delta 2, torniamo oggi ad occuparci di EcoFlow. L?azienda ha appena lanciato sul mercato la nuova gamma River 2 composta da tre power station con potenza inferiore ad un kWh. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere. Power station utilizzabili in casa o all?aperto.

I tre modelli della serie (River 2, River 2 Max e River 2 Pro) sono caratterizzati da batterie LFP avanzate e rapidi tempi di ricarica. Grazie all?innovativa tecnologia X-Stream di EcoFlow, la serie River 2 si ricarica in media cinque volte più velocemente rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato. Il modello standard River 2 può ricaricarsi dallo 0 al 100% in soli 60 minuti, mentre River 2 Pro, il modello con la capacità maggiore, si ricarica completamente in soli 70 minuti.

In alternativa, la serie River 2 può essere caricata tramite energia solare. Con un ingresso solare massimo di 220 W, la nuova gamma di power station può essere completamente ricaricata in sole 3 ore utilizzando i pannelli solari portatili di EcoFlow.

Tutti e tre i modelli sono dotati di batterie LiFePO4 (LFP) di ultima generazione e di lunga durata, con 3.000 cicli nella vita utile del prodotto, consentendone l'utilizzo una volta al giorno per quasi 10 anni. Inoltre, tutti i modelli EcoFlow RIVER 2 offrono una garanzia di 5 anni.

River 2, River 2 Max e River 2 Pro hanno rispettivamente una capacità di 256, 512 e 768 Wh e sono dotati di uscite in corrente continua e alternata (come USB e Schuko). Uscita in corrente alternata che arriva rispettivamente a 600, 1000 e 1.600 Watt grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost. Power station gestibili anche tramite app per dispositivi mobili.

Non dimentichiamo dimensioni e peso; River 2: 24,5x21,5x14,5cm, 3,5 Kg; River 2 Max: 27x 26x19,6cm, 6 Kg; River 2 Pro: 27x26x22,6cm, 7,8 Kg.

Concludiamo con i prezzi; River 2: 299 euro; River 2 Max: 599 euro; River 2 Pro: 799 euro. Le tre powerstation sono acquistabili sul sito EcoFlow e su Amazon.

Scopri di più su Amazon