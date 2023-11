L'Ai "resuscita" Edith Piaf : reciterà in un film per raccontare se stessa

La storia di Edith Piaf verrà raccontata, in un nuovo docufilm biografico, con la voce della stessa cantante de "La Vie en rose". La Warner Music ha infatti annunciato di aver "collaborato con gli eredi della leggendaria artista francese Edith Piaf" per ricreare la sua voce e le sue sembianze in un nuovo docufilm biografico animato intitolato 'Edith'.

Sebbene la cantante francese sia morta 60 anni fa all'età di 47 anni, sarà direttamente 'coinvolta' nel documentario grazie alle tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale.

"La Warner Music Entertainment e la società di produzione Seriously Happy svilupperanno il primo film biografico animato che utilizza l'intelligenza artificiale e racconteranno l'incredibile storia della Piaf e di come abbia superato molte difficoltà per diventare un simbolo di emancipazione femminile e una delle artiste francesi più iconiche di tutti i tempi", si legge nel comunicato di annuncio, che spiega anche come Warner Music abbia raccolto centinaia di registrazioni di Piaf, risalenti anche ad 80 anni fa, affinché la tecnologia AI potesse studiarle, apprendere le caratteristiche della voce dell'artista e ricrearle.

La voce e l'immagine di Piaf saranno 'riportate in vita' per rendere ancora più forte l'autenticità e l'impatto emotivo della sua storia.

Per ricreare la voce di Edith Piaf è stata utilizzata una intelligenza artificiale vocale sviluppata da Respeecher e già utilizzata per far "rivivere" Elvis durante un'esibizione in America's Got Talent.

Il film includerà le registrazioni originali dei successi di Piaf, tra cui "La Vie en rose", "Non, je ne regrette rien" e altri. La narrazione del film inizierà negli anni '20 e coprirà la vita della Piaf a Parigi e New York fino alla sua morte nel 1963. Il nuovo film biografico è basato su un'idea originale di Julie Veille ed è stato scritto da Veille e Gilles Marliac.

"È stata un'esperienza speciale e toccante poter sentire ancora una volta la voce di Edith: la tecnologia ci ha fatto sentire come se fossimo di nuovo nella stessa stanza con lei", hanno detto in una nota Catherine Glavas e Christie Laume, esecutori testamentari dell'eredità della Piaf. La cantante di "La Foule" sarà la voce narrante del film di 90 minuti, che promette di includere fatti precedentemente sconosciuti sulla sua vita, già portata sul grande schermo nel 2007 dal film 'La Vie en Rose' di Oliver Dahan, che valse a Marion Cotillard un Oscar per la sua interpretazione di Edith Piaf.

Nel nuovo film, il suo spirito, i risultati personali e le incredibili performance saranno visti attraverso un punto di vista moderno, con l'uso di filmati d'archivio, performance teatrali e televisive, filmati personali e interviste televisive.

Il successo di Edith Piaf è intramontabile: decenni dopo la scomparsa dell'artista, la sua musica continua ad essere ascoltata in tutto il mondo con quasi 300 milioni di stream ad oggi, secondo Warner Music. "Edith è una delle più grandi artiste francesi di sempre ed è ancora motivo di orgoglio per il popolo francese", ha dichiarato in un comunicato Alain Veille, Ceo di Warner Music France. "È un atto di equilibrio così delicato quando si combinano le nuove tecnologie con artisti della tradizione. Ed era fondamentale per noi lavorare a stretto contatto con gli eredi di Edith e gestire questo progetto con il massimo rispetto. La sua storia merita di essere raccontata e attraverso questo film saremo in grado di connetterci con un pubblico completamente nuovo e ispirare una nuova generazione di fan''. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita per il film.