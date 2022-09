ELISAcare: il dispositivo made in Italy per assistere i propri cari anche a distanza

La start-up italiana Sicura Care lancia ELISAcare, assistente familiare digitale dotata di tecnologie di intelligenza artificiale che, nel pieno rispetto della privacy, è in grado di leggere e interpretare le abitudini delle persone anziane, imparare dalle loro routine ed evidenziare anomalie segnalando attraverso l’app dedicata situazioni anomale o di emergenza ai parenti o ai caregiver. Il progetto nasce dallo specifico bisogno di assicurare assistenza e supporto a distanza, in particolare ad anziani e persone fragili. L’obiettivo è quello di prendersi cura di loro anche da remoto, senza la necessità di dover installare sistemi intrusivi, che prevedano l’utilizzo di telecamere, o oggetti indossabili.

Nello specifico, ELISAcare permette ai caregiver di monitorare le attività dei propri familiari attraverso un sistema di intelligenza artificiale-ambientale, che verifica il corretto svolgimento delle azioni quotidiane. Più in dettaglio, grazie ad una serie di sensori, la soluzione è in grado di rilevare le attività all'interno dell'abitazione e di elaborarle per fornire informazioni di facile lettura. La configurazione del sistema avviene tramite l’app ELISAcare. Il sistema utilizza sensori di attività, collegati ad un router WiFi, installabili su varie superfici come, ad esempio porte, cassetti, WC, armadi. Il tuo caro potrà interagire direttamente con ELISAcare in caso di bisogno per inviare un allarme SOS. Basterà eseguire un doppio tocco sul dispositivo per inviare una notifica di aiuto in tempo reale.

Tutte le azioni vengono mostrate direttamente sull’app ELISAcare ed in caso di anomalie il familiare o il care giver viene informato subito da una notifica, senza che quest’ultimo debba controllare e monitorare costantemente il sistema in maniera attiva. L’interfaccia dell’app funziona attraverso un sistema semaforico, che indicherà col verde una situazione in cui va tutto bene, col giallo se una determinata attività della routine non viene compiuta, ma era stato prevista, o con il colore rosso se entrambe le fasce del monitoraggio non vengono rispettate.

Il dispositivo inoltre può fungere da promemoria, permettendo di ricordare azioni da compiere in un certo orario, come l’assunzione di medicinali o appuntamenti da non dimenticare. In questo caso, ELISAcare emette un avviso sonoro e si illumina di un colore prestabilito dal caregiver. Un’altra importante funzionalità di ELISAcare è quella di consentire all’utente di inviare segnali di SOS con un semplice tocco sul dispositivo. Immediatamente il care giver verrà allertato sul suo smartphone con una notifica push.

Nella realizzazione di ELISAcare è stata posta la massima attenzione sul tema della privacy e della sicurezza in quanto una delle principali perplessità che bloccano l’acquisto dei dispositivi di monitoraggio è proprio la tutela dei propri dati sensibili. Ecco perché ELISAcare non ha alcun microfono incorporato e può essere collocata in qualunque ambiente domestico, in quanto non raccoglie alcun tipo di dato sonoro e inoltre è dotata di un sistema di cifratura dei dati per la tutela della cybersecurity.

ELISAcare è già disponibile su www.elisacare.com e presso punti vendita fisici come farmacie e negozi di articoli sanitari. E a breve sarà disponibile anche sui principali siti di e-commerce. Per l’acquisto di ELISAcare è richiesto un contributo iniziale di 399,00€ e la sottoscrizione di un abbonamento (annuale a 179 euro o mensile a 14 euro).