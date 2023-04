L'intelligenza artificiale firmata Elon Musk "in cerca della verità"

Si amplia il panorama delle intelligenze artificiali, questa volta all'insegna della verità. Elon Musk ha annunciato che vuole creare la sua personale intelligenza artificiale. Si chiamerà "TruthGPT", appunto "verità". Il software ha lo scopo di porsi come alternativa alle "troppo liberali" intelligenze artificiali di Microsoft e Google. L'annuncio è arrivato durante il programma condotto da Tucker Carlson su Fox News, celebre spazio della Tv all news repubblicana per eccellenza che dà voce alle più controversie teorie del complotto.

What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

L'annuncio di Musk: "La mia intelligenza artificiale cerca la verità"

"Ho intenzione di creare qualcosa che chiamerò TruthGpt, ovvero un’intelligenza artificiale volta alla massima ricerca della verità che cerchi di comprendere la natura dell’Universo", ha detto Elon Musk ai microfoni della all news americana. Secondo Musk: "Difficilmente annienterà gli umani, siamo una parte interessante dell'Universo", rimarcando la sua concezione secondo le quale prima o poi le intelligenze artificiali di Microsoft e Google faranno.

? Elon Musk to start ChatGPT rival called “TruthGPT”.



“a maximum truth seeking AI that tries to understand the nature of the universe” pic.twitter.com/ZPx6UWCRSE — Leo Rezaei (@theLionary) April 17, 2023

Da Musk una lunga serie di attacchi ai suoi futuri concorrenti. Ha accusato Microsoft di addestrare "l'intelligenza artificiale a mentire" e ChatGPT sarebbe soltanto qualcosa "a scopo di lucro e a fonte chiusa". Oltre a questo, l'ha accusata di essere troppo liberal, di sinistra, e politicamente corretta. Larry Page - il cofondatore di Google - è stato accusato di non prendere sul serio la sicurezza dell'intelligenza artificiale, in riferimento alla possibilità che queste tecnologie possano distruggere il mondo.

Il Financial Times ha rivelato che lo scorso mese Musk ha registrato una nuova star up nella Silicon Valley - X.Ai - che si occuperà dello sviluppo del progetto. X.Ai come SpaceX o XCorp, il nuovo nome che vorrebbe dare a Twitter. Della società non si sa ancora molto, ma sembrerebbe al lavoro su TruthGPT. Questa nuova sfida imprenditoriale di Musk è il passo successivo alla lettera pubblicata in cui chiedeva lo stop all'addestramento delle intelligenze artificiali perché "rischiano di andare fuori controllo". Tuttavia, questa volta la sua nuova idea potrebbe avere più risvolti politici del solito.

Musk e l'amore per la destra americana

Dalle dichiarazioni di Musk a Fox News non si può non notare la scelta del nome. TruthGPT, come "Truth", il nome del social di Donald Trump creato dopo essere stato banato da Facebook e Twitter in seguito all'assalto al Congresso nel gennaio 2021 per aver diffuso notizie e informazioni false. Musk è da sempre un grande estimatore della destra americana e di Trump in particolare, tanto da averlo reintegrato sul social una volta diventato proprietario di Twitter.

Più che sostenitore, fan sfegatato, se non il numero uno. Il tema della "verità" è un tema ricorrente tra la propaganda e i proclami della destra, non solo americana. La creazione di un'intelligenza artificiale che - secondo il Ceo - sarà in grado di "cercare ai massimi livelli la verità" può farci immaginare che sarà utilizzata dai molti sostenitori ed elettori repubblicani, che spesso non si accontentano dello stato delle cose ma cercando verità e misteri dove non ci sono. Questo potrebbe fungere da sostegno politico passivo non indifferente.

Difficile immaginare che perfino un genio dal calibro di Musk riesca a trovare la verità assoluta. I risultati, se il progetto verrà poi confermato, potrebbero essere o estremamente deludenti come estremamente sorprendenti.