Elon Musk fa marcia indietro: non entrerà nel cda di Twitter

La settimana scorsa l'annuncio, ora il dietrofront. Elon Musk ha rinunciato al suo posto nel consiglio di amministrazione (cda) di Twitter, di cui è il maggiore azionista. L'annuncio è arrivato oggi da parte del direttore generale del social network, Parag Agrawal.

Elon Musk non farà parte del cda Twitter

"Elon Musk ha deciso di non unirsi al nostro consiglio - ha scritto sul proprio profilo - Il suo arrivo nel consiglio sarebbe diventato ufficialmente effettivo il 9 aprile, ma Elon ha fatto sapere quella stessa mattina che non si sarebbe più unito". Agrawal ha anche spiegato che le porte rimangono sempre aperte per il tycoon: "Abbiamo apprezzato e apprezzeremo sempre la partecipazione dei nostri azionisti, - ha twittato - indipendentemente dal fatto che facciano parte del nostro consiglio o meno. Elon è il nostro maggiore azionista e rimarremo aperti alla sua partecipazione".

A inizio aprile Elon Musk aveva annunciato di aver acquisito una partecipazione del 9,2% nel capitale di Twitter, diventandone, di fatto, il maggiore azionista. Mr. Tesla aveva precisato in un documento inviato al regolatore di Borsa che la sua partecipazione sarebbe stata "passiva", ossia non aveva alcune intenzione di influenzare grandi decisioni strategiche.

Questo non gli aveva comunque impedito di lanciare un sondaggio sul suo profilo, chiedendo agli utenti se volessero un pulsante per modificare un tweet dopo la pubblicazione. Quasi 4,4 milioni di persone avevano votato, e il 73% aveva risposto "sì". Di conseguenza, la piattaforma aveva annunciato che stava testando questa funzionalità, che molti utenti richiedevano da anni.