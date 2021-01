Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo: supera il patron di Amazon

Elon Musk 187 miliardi di dollari, Jeff Bezos 186. Un miliardo in più per il fondatore di Tesla, che diventa così l'uomo più ricco del pianeta. Il dominio del patron di Amazon è stato interrotto ieri: Tesla vola a Wall Street e fa segnare un +4,37%, quel che basta per sparigliare le carte in tavola e consegnare al suo CEO lo scettro più prezioso.

Musk il più ricco, Tesla supera Facebook

Non solo: la capitalizzazione di Tesla schizza a 766 miliardi di dollari, così il colosso delle auto elettriche di Musk vale ora più di Facebook. Il 2021 si apre alla grande per il magnate sudafricano, che poche settimane fa aveva rivelato di aver pensato di vendere la sua super azienda a Apple. Era il 2017, Tesla non navigava in acque tranquille, e il suo fondatore l'aveva proposta al CEO del colosso con la mela ad un prezzo "irrisorio": un decimo del suo valore attuale.

Cook non aveva alcuna intenzione di acquisire l'azienda, per quanto già all'epoca Apple stesse pensando ad un'auto elettrica. Un "no" categorico che evidentemente è stato di buon auspicio per Elon Musk, che tre anni dopo si ritrova al primo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, con in mano un'azienda che vale di più del colosso dei social network.

Gli uomini più ricchi del mondo secondo Bloomberg