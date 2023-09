La provocazione di Elon Musk: X (Twitter) a pagamento per tutti gli utenti

Si torna a parlare di X (Twitter) a pagamento. Non c'è alcuna ufficialità, ma la fonte è il proprietario del social network, Elon Musk. Nel corso di una conversazione con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha spiegato che è in corso di valutazione un piccolo contributo mensile che dovrebbero versare tutti gli utenti per utilizzare attivamente la piattaforma.

Perché Twitter a pagamento

L'obiettivo del tycoon sarebbe quello di limitare il proliferare di bot che sono diventati un vero e proprio problema, in misura maggiore proprio da quando Musk ha acquistato il colosso del microblogging. Che si tratti di una boutade o di una vera e propria opzione al vaglio dei vertici dell'azienda, Musk ha in mente di contrastare quelli che ha definito "eserciti di robot".

Ma alla base della scelta di introdurre una quota fissa mensile per accedere a X, ci sarebbero anche i conclamati problemi finanziari della piattaforma. Una crisi vera e propria, alla quale l'imprenditore sudafricano aveva fatto fronte con un iniziale taglio drastico del costo dei dipendenti, alla quale è seguito un calo significativo della fiducia degli inserzionisti, che ha comportato un calo poderoso degli introiti pubblicitari.

Quello dell'abbonamento potrebbe essere uno stratagemma per cercare di rimanere a galla, non certo la soluzione ad ogni tipo di male. Sta di fatto che per ora non ci sono indicazioni ufficiali, e le provocazioni di Musk, nel corso degli ultimi mesi, sono spesso rimaste tali, senza vedere un effettivo sviluppo.