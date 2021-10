"Elon Musk è l'uomo più ricco che abbia mai camminato sulla Terra"

Le azioni di Tesla volano alle stelle dopo il maxi ordine di Hertz, che ha acquistato 100mila Model 3 per rinnovare la sua flotta per renderla più elettrica e quindi rispettosa dell'ambiente. Ottima notizia per la multinazionale ma anche per il suo fondatore Elon Musk: secondo Forbes, infatti, la quota del 21% del tycoon nella società automobilistica ha fatto schizzare il suo patrimonio netto personale a 255,2 miliardi di dollari, diventando "più ricco di qualsiasi miliardario che Forbes abbia mai rintracciato e l'uomo più ricco che abbia mai camminato sulla terra".

Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre

In un solo colpo, quindi, Elon Musk si arricchisce di quasi 29 miliardi di dollari con il balzo dei titoli a Wall Street, arrivando a valere più del cofondatore di Google Larry Page e dell'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg messi insieme. Alle spalle del gigante Musk c'è Jeff Bezos che ad oggi varrebbe "solo" 193 miliardi.

I mille miliardi di Tesla

Tesla, grazie all'accordo con la società di autonoleggio Hertz, entra nell'olimpo delle società che valgono almeno 1000 miliardi, affiancandosi a Microsoft, Aramco, Apple, Alphabet, Facebook e Amazon. Se lo scorso anno il colosso di Musk ha prodotto mezzo milione di auto, gli analisti ritengono che nel 2021 le consegne possano salre fino a 900mila vettura, fino a toccare la stratosferica quota di 1,2 milioni nel 2022. Il traguardo dei 1000 miliardi è una soddisfazione personale, la sua risposta alle cassandre che lo hanno sempre criticato e non vedono un futuro per la sua creatura.