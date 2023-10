EU Code Week: impara a programmare gratis con Apple

L’EU Code Week (7-22 ottobre) è un programma, nato nel 2013, promosso dalla Commissione europea. Un'iniziativa che mira a portare il coding e l'alfabetizzazione digitale a tutti, in modo divertente e coinvolgente.

Anche quest’anno, Apple sostiene la EU Code Week collaborando con molti enti, educatori, educatrici, studenti, studentesse e con chi sviluppa app in tutta Europa. Scendendo nel dettaglio, Apple mette la rete europea dei suoi Apple Store a disposizione per aiutare chi lo desidera a imparare a fare coding, e in occasione della EU Code Week con un numero maggiore di sessioni specifiche gratuite, dal titolo “Scrivi il codice della tua prima app” e “Impara a programmare con Swift Playgrounds”, già disponibili negli Apple Store di tutta Europa.

Queste sessioni sono offerte nell'ambito del programma Today at Apple, che offre a chi partecipa opportunità di apprendimento gratuite condotte, secondo un programma giornaliero, all’interno degli Apple Store di tutto il mondo.

A livello globale si tengono oltre 15.000 sessioni di Today at Apple a settimana. Inoltre è possibile portare il proprio dispositivo o provarne uno. Per tutti coloro che sono interessati a imparare insieme a familiari, amici, compagni di classe e colleghi, è possibile anche richiedere una prenotazione di gruppo e accedere a sessioni Today at Apple in Store o online. Programmi e informazioni sono disponibili qui: https://www.apple.com/it/today/

Uno sguardo alla sessione Today at Apple “Scrivi il codice della tua prima app”

Questa sessione viene proposta per aiutare gli utenti a fare coding con Swift Playgrounds usando iPad. Swift Playgrounds è un’app per iPad e Mac che insegna in modo facile e divertente a scrivere codice con Swift, il linguaggio di programmazione Apple usato nel mondo professionale per sviluppare le app più diffuse. Swift Playgrounds non richiede conoscenze informatiche, quindi è perfetta per chi parte da zero.

Chiunque, a qualsiasi età, può sperimentare l’uso del codice e progettare un’app. L’obiettivo è far sì che ogni partecipante apprezzi il coding, in quanto linguaggio che alimenta i dispositivi che usiamo ogni giorno, e Swift, in quanto linguaggio intuitivo e facile da usare, utilizzato per creare app per iPadOS, macOS e iOS. Swift Playgrounds è uno strumento gratuito che aiuta a padroneggiare gli strumenti di Swift e porta gli studenti e le studentesse dalla loro prima riga di codice alla loro prima app.

Apple mette a disposizione anche i progetti “Everyone can code” (“Programmare è per tutti”), che forniscono a chi insegna o fa formazione le risorse in grado di guidare passo passo chi studia a sviluppare le competenze di base del coding. Questi progetti, disponibili per insegnanti di tutta Europa (in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese e norvegese), introducono Swift Playgrounds e SwiftUI.

Fra i progetti a disposizione per gli insegnanti ci sono “Design a simple app” (“Progettare una semplice app”) e "Build with Stacks and Shapes” (“Costruire con pile e forme”). Non è necessario essere un insegnante di informatica per utilizzare i progetti “Everyone can code” (“Programmare è per tutti”). Sono pensati per qualsiasi materia e funzionano anche per le attività extra scolastiche.