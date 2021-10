Ultimo evento Apple del 2021: ci sarà spazio per i nuovi MacBook Pro e AirPods

Cosa dobbiamo aspettarci dal tanto atteso e improvviso evento Apple del 18 ottobre 2021? Si erano vociferate diverse date - del resto restano ancora dei prodotti del colosso di Cupertino da presentare - ma ieri è arrivata la nota ufficiale: alle 19 italiane di lunedì prossimo saranno svelati, con ogni probabilità, i nuovi MacBook Pro e anche i nuovi AirPods 3. Spazio anche per sorprese? Chissà.

Evento Apple 18 ottobre 2021

Solo pochi giorni fa, un noto analista del mondo Apple, Mark Gurman di Bloomberg, aveva spiegato come il brand della Mela avesse in serbo diverse novità ancora da svelare, su tutti i MacBook Pro aggiornati con il nuovo super chip M1X, evoluzione naturale e potenziata del chip M1. La versione 2021/2022 del portatile, stando alle indiscrezioni trapelate, dovrebbe essere disponibile:

nelle dimensioni da 14 e 16 pollici

con cornici più sottili

un display più grande

uno chassis ridisegnato

Sempre secondo voci circolate di recente sul web, i nuovi MacBook Pro segneranno il ritorno della connettività MagSafe via Usb-c. Cupertino riporterà in auge anche la porta HDMI e lo slot per schede SD. Ma l'azienda con la mela potrebbe presentare anche un rinnovato Mac mini, sempre con un chip M1X.

Nuovi AirPods

Sono ancora pochi i dettagli emersi invece sugli AirPods 3: alcune voci parlano di un design a metà strada tra gli auricolari tradizionali e il modello Pro, con uno stelo più piccolo. Quasi certamente godranno delle nuove tecnologie audio presentate di recente da Apple, come lo Spatial Audio, che simula lo spostamento di voce e suono intorno a chi ascolta durante la musica, i video e i giochi supportati.