Apple svelerà nuovi iMac e MacBook Pro "spaventosamente veloci"

È tutto pronto per il nuovo evento Apple, in programma all'1 della notte tra il 30 e il 31 ottobre (ora italiana). Dopo la presentazione della famiglia degli iPhone 15 nell'ultimo keynote del 15 settembre, pare che da Cupertino siano pronti a lanciare i nuovi Mac. Per quanto riguarda gli iPad, invece, se ne dovrebbe parlare solo a primavera inoltrata.

Nuovi iMac e MacBook Pro

Secondo quanto anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe pronta a svelare un nuovo iMac da 24 pollici, insieme a nuove versioni dei portatili MacBook Pro. L'iMac M1 da 24 pollici è uscito nell'aprile 2021 e da allora non è stato aggiornato. Più recente è il MacBook Pro M2 da 13 pollici, rilasciato a giugno del 2022. Entrambi dovrebbero montare il nuovissimo chip M3.

Apple potrebbe anche presentare degli aggiornamenti per i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con le versioni del chip M3 Pro e M3 Max. Lo slogan dell'evento è "spaventosamente veloce", un riferimento evidente salto di prestazioni nel passaggio da M2 a M3. L’M3 è costruito con un processo di fabbricazione a 3 nanometri, nonché con nuove architetture Cpu e Gpu basate sul design A17 Pro già visto su iPhone 15 Pro.