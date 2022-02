Fake news sulla guerra, Facebook oscura rete di disinformazione russa

Meta nelle ultime ore ha oscurato almeno 40 account Facebook e Instagram colpevoli di fare disinformazione sulla guerra in Ucraina. È stata la stessa società guidata da Mark Zuckerberg ad annunciarlo attraverso un post sul sito ufficiale.

Account falsi contro l'Ucraina

"La rete oscurata - si legge - usava account falsi su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, Odnoklassniki e VK, probabilmente anche utilizzando tecniche di intelligenza artificiale, e gestiva una manciata di siti mascherati da organi di informazione indipendenti, pubblicando affermazioni sul fatto che l'Occidente tradisse l'Ucraina e che l'Ucraina fosse uno stato fallito. La nostra indagine è in corso e finora abbiamo trovato collegamenti tra questa rete e un'altra operazione dell'aprile 2020 collegata a persone in Russia, nel Donbass e a due organizzazioni media in Crimea, NewsFront e SouthFront, ora sanzionate dal governo Usa".

Da Meta spiegano che "i nostri team sono in allerta per identificare le minacce emergenti e rispondere il più rapidamente possibile" e raccomandano agli utenti di rafforzare la propria sicurezza e la privacy", ad esempio con il blocco del profilo.

Russia contro Facebook

Nel fine settimana, l'autorità per la regolamentazione delle comunicazioni russa Roskomnadzor aveva annunciato un giro di vite su Facebook limitando l'accesso alla piattaforma social dal 25 febbraio dopo averlo ritenuto colpevole di "violazione dei diritti umani e delle libertà dei russi". La Russia accusa Facebook di aver censurato 4 media russi - Zvezda, RIA Novosti, Lenta.ru e Gazeta.ru - nelle ultime 24 ore e non ha ricevuto risposta alle richieste di ripristinare immediatamente il pieno accesso (ne abbiamo parlato in un articolo a parte).