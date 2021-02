Tanti auguri Facebook: il social network di Zuckerberg spegne 17 candeline

Era stato fondato nel 2004 per gioco, con un investimento di soli 1000 euro. In pochi anni si è trasformato in un media miliardario

Facebook, il social network passato da gioco per universitari a grande media da 2,8 miliardi di utenti, compie 17 anni. La piattaforma è stata lanciata il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni ad Harvard Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes con soli mille dollari d'investimento.

Facebook compie 17 anni

Il social network originariamente era stato progettato solo per gli studenti, ma è stato presto allargato ad altre scuole per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo. Ad oggi, secondo l'ultima trimestrale, ci sono 2,8 miliardi di utenti attivi ogni mese. La regione più importante per la rete social di Zuckerberg è l'Asia, mentre l'Europa è in via di saturazione, con l'ascesa prepotente di Instagram (sempre di proprietà di Zuckerberg).

Al di là delle novità implementate negli anni, tra cui le dirette video, l'intelligenza artificiale, l'eCommerce, il dating, i pagamenti, il vero upgrade di Facebook è arrivato con:

il lancio di Messenger nel 2011 (ora ha 1,3 miliardi di utenti attivi al mese)

l'acquisto di Instagram nel 2012 (1 miliardo di utenti)

l'acquisto di WhatsApp nel 2014 (2 miliardi di utenti)

I ricavi totali di Facebook consistono quasi interamente nella raccolta pubblicitaria e sono aumentati del 33% a 28,07 miliardi di dollari nel quarto trimestre chiuso il 31 dicembre. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica del 2018, di recente l'attenzione privacy si è spostata su WhatsApp per un aggiornamento dei termini d'uso che la società, dopo le proteste di utenti, ha deciso di rimandare al 15 maggio.