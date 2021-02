Facebook si ispira a Clubhouse e punta sulla voce

La notizia è stata lanciata negli ultimi giorni dal New York Times: Facebook starebbe pensando di copiare le funzionalità di Clubhouse. Proprio così, Mark Zuckerberg sarebbe rimasto piacevolmente impressionato dal nuovo social basato sulle stanze sonore, per questo starebbe studiando un'app basato proprio sulla voce, in grado di rispecchiare quell'essenza che tanto piace a personaggi più o meno noti, su tutti l'uomo più ricco del mondo Elon Musk.

Facebook copia Clubhouse?

Non è chiaro se la nuova funzione basata sulle stanze audio sarà integrata all'interno dell'app nativa o se sarà sviluppata a parte, sta di fatto che ancora una volta Facebook si adeguerà come sempre ai trend, implementando funzioni (questo quando non può operare direttamente sul mercato, come con l'acquisto negli scorsi anni di Instagram e WhatsApp).

Del resto Facebook ha una potenzialità enorme a livello internazionale, non fosse altro per il suo bacino che conta più di 2 miliardi di utenti nel mondo. Per migliorare il proprio prodotto bisogna anche guardare alla concorrenza, è la base del marketing. È così che Zuckerberg, tra le altre funzioni "copia" di altri social, recentemente ha introdotto i Reels su Instagram (ripresi da TikTok) e in passato si è ispirato a Snapchat per le Storie.

Ma non solo Facebook si sta muovendo per copiare Clubhouse. Twitter lo ha ha preceduto nel tempo lanciando Spaces, piattaforma che ricalca di fatto quanto possibile fare sul nuovo social del momento: parlare in stanze condivise, accessibili solo su invito.