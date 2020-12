Facebook rimuoverà (finalmente) le informazioni false sui vaccini anti Covid

L’annuncio in una nota ufficiale: via le fake news “smascherate dagli esperti di salute pubblica” e i post dei complottisti

Con l’avvio delle prime campagne di vaccinazione anti Covid, Facebook ha annunciato che a partire dalle prossime settimane inizierà ad intervenire per rimuovere le informazioni false sui vaccini che vengono condivise sulle sue piattaforme. Via da Facebook e Instagram le fake news “smascherate dagli esperti di salute pubblica”, promette una nota dell’azienda, che si dichiara impegnata nella lotta alla disinformazione sul virus.

Un esempio dei contenti che Facebook rimuoverà? “False affermazioni secondo cui i vaccini anti Covid contengono un microchip o qualsiasi altra cosa che non sia nell’elenco ufficiale degli ingredienti del vaccino”. Saranno rimossi anche tutti i riferimenti a “teorie del complotto sui vaccini Covid-19 che ad oggi sappiamo essere false: come quelle su determinate comunità usate senza il loro consenso per testare la sicurezza del vaccino”.

Un impegno importante quello di Facebook, che però avverte: “Non saremo in grado di iniziare a far rispettare queste linee dall’oggi al domani”. “Poiché è ancora presto e i dati sui vaccini Covid-19 continueranno ad evolversi, aggiorneremo regolamento le affermazioni che rimuoviamo sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche man mano che loro stesse ne sapranno di più”, chiarisce la nota.

I commenti degli antivaccinisti contro Zuckerberg e il dottor Fauci

“Non lo prenderò il tuo vaccino del c**o, ciarlatano”. Questo è uno delle decine di commenti comparsi sotto la diretta che lo scorso 30 novembre Mark Zuckeberg ha fatto con il dottor Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, per discutere dei progressi nell’ambito dei vaccini e sulle strategie per limitare la diffusione del virus durante le festività.

Uno screenshot di alcuni commenti durante la diretta tra Zuckerberg e il dottor Fauci (Mashable)

Altri commenti: “Le persone prendono le vitamine, fanno ginnastica si prendono cura della propria salute, non si affidano a un vaccino del demonio”. “Oh adesso volete che ci vacciniamo solo perché state spingendo questa cosa”. “Qualcuno ha visto ‘Io sono leggende’… Era un vaccino anche quello. Vedrete quello che succederà qui….”.