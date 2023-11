Perché Facebook e Instagram chiedono se voglio abbonarmi

L'annuncio risale alla scorsa settimana, ora, da mercoledì sera, è cominciato il rollout dei piani a pagamento per i social di Meta: Facebook e Instagram. Progressivamente tutti gli utenti saranno raggiunti, prima di accedere alla timeline del social, da una schermata che invita a una scelta: abbonarsi per continuare a utilizzare i social senza pubblicità, o continuare a usare la versione gratuita, con i consueti annunci a intermezzare i vari post.

Abbonamento a Facebook e Instagram

Nssun problema per chi non vuole sborsare soldi: senza sottoscrivere l'abbonamento si potrà continuare a usufruire sia di Facebook sia di Instagram, ciò che viene chiesto è l'utilizzo dei nostri dati. Tramite le schermate celesti che molti utenti si stanno trovando davanti prima di poter accedere alla propria bacheca, Meta mette in guardia chi sta per premere il tasto 'Usa senza costi aggiuntivi'. Ecco il messaggio:

Abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni. Prima di confermare la tua scelta, scopri di più su cosa comporta ogni opzione

L'alternativa è quella di abbonarsi, con il vantaggio di non visualizzare le inserzioni pubblicitarie. Il prezzo varierà in base al tipo di dispositivo in cui si sceglierà di attivarlo: "A seconda che si scelga di attivare l'abbonamento sul web o da mobile - spiega Meta - il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l'acquisto, l'abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell'utente".

Successivamente, a partire da marzo 2024, ci saranno altri cambiamenti, come spiegato da Meta: "Fino all'1 marzo 2024, l'abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell'utente". Da quel momento in poi, invece, "per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell'utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 mese al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 mese al mese per quelli attivati su iOS e Android".