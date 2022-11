Zuckerberg licenzia 11mila dipendenti: la crisi della società che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp

Licenziati 11mila dipendenti: sono stati annunciati dallo stesso Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e proprietario del gruppo Meta che controlla anche Instagram e Whatsapp. Con una email verrà liquidato nei prossimi giorni il 13 per cento della forza lavoro dell'azienda da lui guidata, attribuendo la scelta alla crisi economica che sta attraversando la sua società che, negli ultimi 12 mesi, ha perso quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A fine ottobre il gruppo ha fornito indicazioni poco rassicuranti sui risultati del quarto trimestre, che hanno spaventato gli investitori e fatto crollare le azioni di Meta di quasi il 20 per cento. Inoltre, nel terzo trimestre i costi e le spese della società sono aumentati del 19 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 22,1 miliardi di dollari.

L'annuncio ufficiale dei licenziamenti è arrivato questa mattina. "Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta", ha dichiarato Zuckerberg nella lettera inviata agli ormai ex-dipendenti. "Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13 per cento e di lasciare andare più di 11mila dei nostri dipendenti di talento. Stiamo inoltre adottando una serie di misure aggiuntive per diventare un'azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre", ha scritto il fondatore di Facebook. "Questo è un momento triste e non c'è modo di evitarlo. A coloro che se ne vanno, voglio ringraziarvi ancora una volta per tutto quello che avete fatto", ha aggiunto.I dipendenti interessati riceveranno 16 settimane di stipendio più due settimane aggiuntive per ogni anno di servizio, ha dichiarato Zuckerberg. Meta coprirà l'assicurazione sanitaria per sei mesi.

Il boom della pandemia, che ha fatto crescere le aziende tecnologiche e le loro valutazioni, si è trasformato quest'anno in un fallimento a fronte di un'inflazione decennale e di un rapido aumento dei tassi di interesse. Il licenziamento di massa, il primo nei 18 anni di storia di Meta, seguono le migliaia di tagli di posti di lavoro in altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Twitter, di proprietà di Elon Musk, e Microsoft Corp.