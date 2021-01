Quando vedremo Facebook News in Italia

Nel 2019 Facebook ha lanciato Facebook News, una sezione specifica di aggregazione di notizie di centinaia di media nazionali statunitensi, per fornire agli utenti uno spazio nel quale informarsi e al contempo vivere l'esperienza social in modo più diretto e spensierato, così com'era agli albori del colosso di Mark Zuckerberg. L'esperimento, ora, andrà oltreoceano, pronto a sbarcare in Gran Bretagna, così come confermato dal quotidiano nazionale The Guardian.

Facebook News sbarca in Europa

A quanto si apprende, il passo successivo del processo di espansione prevede di inglobare nel progetto Francia e Germania, che potrebbero fare da cassa di risonanza all'interno dell'Unione Europea. Non c'è da stupirsi, quindi, se da qui ai prossimi due anni la sezione Facebook News sbarcherà anche in Italia. L'obiettivo dell'azienda è quello di sostenere il giornalismo nazionale e locale e creare più valore per gli editori, come confermato dal direttore di Facebook per l'Europa Jesper Doub. Ciò che è certo, è che negli ultimi mesi sono stati siglati accordi milionari tra il social e i principali editori statunitensi.

Nei Paesi in cui è disponibile Facebook News, e quindi per il momento gli USA, in attesa della Gran Bretagna, la sezione che aggrega le principali notizie è accessibile tramite un'apposita icona a forma di quotidiano nel menu dell'app, sia per dispositivi Android sia per quelli iOS. Le notizie sono filtrate e fornite ai lettori in base a un algoritmo che considera: