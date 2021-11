Facebook, Instagram e WhatsApp in down

Facebook in down, così come WhatsApp e Instagram, nella sera di venerdì 19 novembre. Intorno alle 18 hanno iniziato a piovere segnalazioni su un malfunzionamento dei servizi di quello è diventato da qualche settimana Meta, ovvero la galassia di Mark Zuckerberg.

Down Detector, sito che riceve le segnalazioni relative a eventuali disservizi, ne ha registrate diverse decine, e il problema non riguarda solo l’Italia ma diversi altri Paesi tra cui il Regno Unito, Stati Uniti e India: le principali problematiche sembra averle Facebook, dove moltissime persone non riescono a condividere post e aggiornamenti di stato (anche se i profili e il feed restano consultabili). Criticità anche per Instagram, WhatsApp e Messenger, dove alcuni lamentano di non riuscire a condividere foto.

Non tutti, comunque, stanno avendo problemi: stando alle segnalazioni, Facebook e Instagram hanno riscontrato problemi tramite app, ma è stato possibile accedere da desktop, mentre Messenger non funzionava correttamente sia su app sia su desktop.

Meta ha quindi diffuso una nota tramite Usa Today, confermando i disservizi (non per tutti) e i problemi di accesso: "Alcune persone potrebbero aver avuto problemi ad accedere a Workplace, messaggi Instagram e Messenger. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone interessate. Sappiamo che le persone e le aziende dipendono dai nostri servizi in tutto il mondo, e ci scusiamo per qualsiasi interruzione possiamo avere causato".

Si tratta dell’ennesimo down per il colosso di Zuckerberg e arriva a poco più di un mese da quello dello scorso 5 ottobre, quando social e chat di Meta sono rimasti in down per 7 (per molti interminabili) ore. Una giornata nera che ha causato danni ingenti non solo alla società di Zuckerberg, ma anche a migliaia di persone che con i social lavorano e interagiscono a livello economico e professionale.