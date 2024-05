Festina Connected D: un raffinato smartwatch ibrido

Festina ha presentato il suo ultimo modello Connected D: molto più di un orologio da polso e ben diverso da uno smartwatch. Il nuovo Festina Connected D (dove D sta per “Display”) è un segnatempo ibrido, dotato di un tradizionale quadrante con due lancette, arricchito da uno schermo OLED e con all’interno avanzate funzionalità smart.

Chi non utilizza un orologio smart osserva lo schermo del proprio smartphone mediamente 150 volte al giorno. Con Connected D è possibile ridurre drasticamente la ripetitività di questo gesto, consultando le notifiche del cellulare e gestendo le chiamate dello smartphone tramite lo schermo OLED dell’orologio.

Festina Connected D è anche un prezioso alleato per la salute e la forma fisica. Smartwatch ibrido che consente di tenere sotto controllo vari parametri come il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue, le calorie consumate e la qualità del sonno. Una volta dato il via ad un allenamento è possibile seguirne l’andamento dall’orologio e una volta terminato, i dati di riepilogo sono disponibili sullo smartpone all’interno dell’applicazione di Festina. Per ogni allenamento vengono registrati il tempo, la distanza, la frequenza cardiaca, il numero di passi, la velocità, l’altitudine e altro ancora.

Connected D si collega al cellulare via Bluetooth e può essere usato come telecomando della fotocamera dello smartphone e permette di ritrovare il telefono, facendolo squillare. E ancora consente di memorizzare luoghi importanti, come il punto di partenza per un’escursione o un ristorante, impostare timer, allarmi e conoscere le previsioni del tempo.

Gli utilizzatori tecnologicamente più smaliziati possono, inoltre, sfruttare la compatibilità con il servizio IFTTT (If This Then That), che consente di programmare sequenze di azioni complesse della nostra casa intelligente. Ad esempio è possibile, in modo totalmente automatico, aprire la porta del garage e accendere le luci mentre state rientrando a casa.

Con un diametro di 45 mm, la cassa del nuovo Festina Connected D è in titanio, materiale apprezzato per la grande resistenza ai colpi, alla corrosione e che rende l’orologio particolarmente leggero e piacevole da indossare, con un peso di 84 gr. Alla cassa sono abbinati cinturini in silicone nelle colorazioni blu, giallo, arancione, rosso e verde acqua. Ricordiamo anche i pulsanti laterali configurabili e la corona multifunzione. Proseguiamo con il quadrante in vetro zaffiro e la batteria di lunga durata con un’autonomia di oltre 10 giorni.

Infine il prezzo di listino del Festina Connected D, acquistabile a 599 euro.

