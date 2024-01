Come avere uno sconto sulla fibra iper veloce nel proprio Comune

Scorre sempre più fibra ottica nei borghi d’Italia. Dalle struggenti vette delle Dolomiti che circondano il villaggio trentino di Mezzano fino all’accogliente e calorosa piazzetta di Castellabate nel cuore del Cilento, passando per le quiete colline di Lugnano in Teverina – in Umbria – dove il grande fiume modella le vallate e si prepara alla discesa conclusiva verso Roma e il Mar Tirreno. Borghi nei quali il tempo sembra essersi fermato, almeno a un primo sguardo. Già, perché a Mezzano come a Lugnano e Castellabate – tre tra i Borghi più Belli d’Italia – residenti e turisti possono finalmente connettersi a Internet alla stessa velocità di chi vive nelle grandi metropoli. Forti di uno stile di vita così sostenibile da essere difficilmente rintracciabile nelle aree ad alta densità di popolazione. A Mezzano, Lugnano e Castellabate è infatti pronta e “accesa” la rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber.

Per partecipare a “Open Fiber ti Premia” basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https://openfiber.it/vinci-buono-1/, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: a quel punto va compilato il form disponibile su https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/ per ricevere il proprio voucher. Il concorso coinvolge complessivamente 155 comuni delle cosiddette aree bianche. Per altri 18 borghi da Nord a Sud, la somma a disposizione raddoppia: in questo caso la copertura del proprio indirizzo va verificata su https://openfiber.it/vinci-buono-2/ prima di accedere al voucher da 100 euro. Intervenire nelle aree bianche – quelle zone del Paese sprovviste di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra larga – è dunque il passaggio obbligato per permettere di garantire a ogni territorio le stesse opportunità di sviluppo. Un obiettivo improrogabile che guida e orienta l’azione di Open Fiber.

L’azienda ha del resto connesso interamente migliaia di piccoli borghi un tempo privi finanche dell’ADSL, rendendoli comunità digitalizzate e agevolando il processo di ripopolamento iniziato con il lockdown. Rispetto alle vecchie reti in rame, la fibra ottica emette quantità minime di CO2 e richiede minore consumo di energia, oltre ad abilitare una serie di attività da remoto che consentono di ridurre l’impatto ambientale, avere un uso più razionale del suolo e ai cittadini di risparmiare tempo e denaro. La transizione digitale serve ad abilitare la decarbonizzazione, tanto che proprio l’UE parla esplicitamente di “decarbonizzazione digitale”. Oltre alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, la fibra ottica ha anche un impatto sulla sostenibilità energetica: studi internazionali riportano come una rete di accesso in fibra ottica consumi oltre l’80% in meno di una in rame. In una congiuntura internazionale come quella in cui viviamo, consumare meno significa utilizzare meglio le risorse che scarseggiano.

Open Fiber ha poi intrapreso nel 2023 un percorso per approvare ed emettere entro fine anno un Net Zero Plan che fisserà obiettivi di riduzione delle emissioni “basati sulla scienza”, aderendo all’ambiziosa iniziativa Science Based Target per la quale sottoscriveremo commitment nei prossimi mesi. Questo è un impegno concreto di OF a contribuire in maniera diretta alla decarbonizzazione, un impegno che è in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, che punta a proseguire gli sforzi per limitare l’aumento massimo della temperatura a 1,5°C.

