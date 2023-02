Final Audio ZE3000: comodi auricolari Bluetooth dall’originale design

Nata nei primi anni ’70, Final Audio Design è un’azienda giapponese che ha saputo sviluppare, in oltre 50 anni di storia, cuffie per veri audiofili. I prodotti, frutto di grande ricerca e realizzati con materiali e metodologie uniche, sono estremamente sofisticati e si caratterizzano per design e performance di alto livello.

Di recente l’azienda si è affacciata anche al mercato wireless con le ZE3000. Le nuove cuffie stereo In-Ear wireless di Final Audio si differenziano da qualsiasi auricolare in commercio prima di tutto nell’aspetto. Infatti, esteticamente si contraddistinguono per un corpo in resina plastica con finitura “Shibo” (dal giapponese “rugoso”) e una forma spigolosa, con angoli vivi e pieghe che ricordano l’origami.

Uno dei vantaggi del loro design è la semplicità di presa, oltre alla totale eliminazione della fastidiosa sensazione di avere un corpo estraneo nelle orecchie. Infatti, le ZE3000 sono modellate per avere solo tre punti di contatto, riducendo al minimo l’affaticamento di utilizzo.

La superficie esterna delle ZE3000 è divisa in due piani: uno più lungo e largo, che si inclina verso l’orecchio, e uno più corto e stretto, che si trova parallelo al lato della testa e su cui sono presenti i controlli touch degli auricolari. Al tocco della superficie viene emesso come feedback un tono di conferma e i diversi comandi sono: riproduzione/pausa, salto traccia avanti/indietro, volume su/giù, rispondi/termina/rifiuta chiamata e attivazione di un assistente vocale.

Le Final Audio ZE3000 promettono chiarezza e dettaglio nel suono, con medi-alti ben presenti, precisi bassi, un’estensione notevole ed un’elevata nitidezza.

Non dimentichiamo la compatibilità con il Bluetooth 5.2 e con qualsiasi smartphone, Apple e Android, anche attraverso l’applicazione Final Connect. Oltre ai codec SBC e AAC, supportano anche la trasmissione wireless aptX di alta qualità e l'audio a 48kHz/24bit utilizzando l’aptX Adaptive. Proseguiamo con l’autonomia: 7 ore per una singola carica delle cuffie, 35 ore con la custodia; tempo di ricarica: cuffie 1,5 ore, custodia 2 ore; capacità batterie: 35 mAh cuffie, 300 mAh custodia. Cuffie impermeabili, con certificazione IPX4.

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari Final Audio ZE3000, nella doppia variante di colore bianco e nero, sono già disponibili al prezzo consigliato di 149 euro.

