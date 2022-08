Fitbit Versa 4, Sense 2 e Inspire 3: nuovi smartwatch e smartband a partire da 99 euro

Fitbit ha presentato la nuova generazione dei suoi dispositivi indossabili: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3. Prodotti ancora più sottili, confortevoli e dalla lunga autonomia.

Di seguito le caratteristiche principali dei nuovi wearable:

Versa 4

Versa 4 è uno smartwatch focalizzato sul fitness, che offre più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato e funzionalità premium tra cui il livello di recupero giornaliero per raggiungere i tuoi obiettivi di attività fisica - tutto con una durata della batteria di 6 giorni e un design più sottile e leggero. Ricordiamo, inoltre, i sensori per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, la presenza di speaker e microfono e l’integrazione con Alexa e Google Maps.

Sense 2

Sense 2 il più avanzato smartwatch di Fitbit focalizzato sulla salute, con più di 6 giorni di durata della batteria, è in grado di supportarti nella gestione dello stress e nel monitoraggio della salute del cuore, grazie a sensori che rilevano segnali di fibrillazione atriale anche attraverso l’app ECG. Include, inoltre, il nuovo sensore Fitbit per il monitoraggio costante dello stress. Ricordiamo, inoltre, la resistenza all'acqua fino 50m e l’integrazione di Alexa e Google Maps.

Inspire 3

Inspire 3 è un tracker facile da utilizzare, con una durata della batteria di ben 10 giorni. Dispositivo entry-level con display a colori, in grado di monitorare importanti metriche come battito cardiaco, livello di ossigeno nel sangue, temperatura cutanea e respirazione.

App Fitbit

Con l’app Fitbit puoi restare aggiornato grazie alle statistiche settimanali sull’attività fisica, la salute del cuore, l’andamento del sonno e lo stress. Puoi, inoltre, monitorare l’idratazione, il ciclo mestruale e i livelli di glucosio, tutto da un’unica app. Puoi anche avere accesso a importanti funzioni legate alla salute, tra cui quella delle notifiche di ritmo cardiaco irregolare.

Disponibilità e prezzi

Fitbit Inspire 3: 99,99 euro - spedizioni entro 15 settembre

Fitbit Versa 4: 229,99 euro - spedizioni entro 29 settembre

Fitbit Sense 2: 299,99 euro - spedizioni entro 29 settembre