LG InstaView with MoodUP: frigoriferi con altoparlante e porte che cambiano colore

LG InstaView with MoodUP introduce un nuovo concept di personalizzazione e styling degli spazi: è infatti l’unico frigorifero dotato di altoparlanti e porte luminose che cambiano colore.

Personalizzare InstaView with MoodUP è molto semplice: attraverso l’app LG ThinQ è possibile impostare un colore diverso per ogni pannello del frigorifero per dare alla cucina la propria impronta di stile in base ai propri gusti e alla propria personalità; in particolare, la versione combinata permette di scegliere tra oltre 400 coloratissime combinazioni, mentre la versione Multidoor ne offre oltre 170.000.

In alternativa, è possibile modificare l’aspetto dei pannelli selezionando uno dei temi predefiniti. Ai più creativi LG InstaView with MoodUP dà la possibilità di cambiare i colori dei pannelli in sincronia con la musica riprodotta dall’altoparlante Bluetooth integrato, per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione, da una colazione rilassante a un pranzo allegro con amici.

Quando i pannelli luminosi sono spenti, le porte diventano di colore Lux Gray e Lux White per un look più tradizionale della cucina.

La collezione LG InstaView with MoodUP non vanta solamente un design originale, ma offre anche numerose tecnologie che la rendono efficiente e funzionale. Tra queste la tecnologia InstaView che permette di guardare all’interno del frigorifero semplicemente bussando sul pannello in vetro oscurato, in modo da evitare inutili dispersioni di aria fredda mentre si sceglie cosa mangiare o si valuta quali alimenti occorre acquistare. Il colore dell’illuminazione del vetro può, inoltre, essere personalizzato per abbinarlo ai pannelli del frigo o al resto della cucina.

I pannelli luminosi hanno anche una funzione pratica. Per esempio è possibile impostare la luce di presenza per far illuminare automaticamente le porte del frigo quando viene rilevata una persona, oppure fare illuminare leggermente le porte inferiori grazie a una discreta luce di cortesia quando ci si avvicina di notte.

I nuovi frigoriferi LG sono, inoltre, dotati di tecnologie intelligenti per preservare la freschezza degli alimenti: il frigorifero Multidoor, per esempio, è provvisto della funzione DoorCooling, che rende più uniforme la temperatura all’interno del frigorifero, e in particolare sulla porta, per evitare gli sbalzi di temperatura che accelerano il deperimento degli alimenti; il frigorifero combinato è dotato, invece, del selettore FRESHConverter che permette di convertire il cassetto zero gradi, normalmente destinato a carne o pesce freschi, in un cassetto per la verdura.

LG InstaView with MoodUP in versione combinata dispone, inoltre, di un comodo display touch da 4.3” che consente di visualizzare informazioni utili come le impostazioni della temperatura e l’orario; permette di riprodurre le immagini preimpostate o scrivere delle note come memo da condividere con tutta la famiglia.

Infine, entrambi i frigoriferi della collezione LG InstaView with MoodUP utilizzano un efficiente compressore Inverter.

Disponibilità e prezzi

I frigoriferi della collezione LG InstaView with MoodUP saranno disponibili in preordine fino al 5 maggio ai seguenti prezzi:

LG InstaView with MoodUP, versione Multidoor (GMV960NNME): prezzo lancio di 4.999 euro

LG InstaView with MoodUP, versione Combinato (GBG719MDNN): prezzo lancio di 2.499 euro

Coloro che acquisteranno il frigorifero in fase di preordine potranno ricevere un rimborso per un valore fino a 1.000 euro.