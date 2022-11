Cos'è e come funziona Mastodon, il social che fa perdere utenti a Twitter

È #Twittermigration. Con l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è partita la diaspora degli utenti verso nuove piattaforme. Tra queste, la più gettonata è Mastodon, molto simile al social celeste, ma più 'etica', in quanto non traccia gli utenti a fini pubblicitari.

La mini fuga da Twitter

Secondo quanto riportato da Wired Usa, Mastodon ha registrato 18 mila nuovi utenti solo nell'ultima settimana di ottobre, toccando quota 381 mila profili attivi. Numeri non certo significativi, che sembrano tuttavia destinati ad incrementare da qui alle prossime settimane. C'è da dire che molti degli utenti che hanno twittato nei giorni scorsi utilizzando l'hashtag #Twittermigration hanno affermato di non essere ancora pronti ad abbandonare completamente Twitter, ma di aver creato al contempo un nuovo profilo su Mastodon, in previsione di eventuali e possibili cambiamenti radicali.

C'è di più, perché molti utenti che fanno parte di comunità accademiche o tecnologiche stanno approfittando di questa fase di 'transizione' per aggiungere i propri profili Mastodon nelle loro biografie Twitter.

Cos'è e come funziona Mastodon

Fondato nel 2016 dal tedesco Eugen Rochko, all'epoca 24enne, Mastodon conta circa 4,4 milioni di iscritti (non tutti attivi). Il social si caratterizza per l'assenza di pubblicità e profilazione degli utenti, ma soprattutto perché è interamente guidato dalla sua community, che controlla e segnala i post che violano le regole di utilizzo. L'aspetto è quello di un microblogging in stile Twitter, con un limite di 500 caratteri; si descrive come "la più grande rete di microblogging libera, open-source e decentralizzata del mondo". Questo perché non si appoggia a un server centrale, bensì su una rete di 'nodi' collegati, tanto da definirsi anche come "social network federato".

Mastodon è formato da circa 3mila canali, chiamati "istanze", ognuna con le proprie regole d'uso e argomenti vietati. Ad esempio su Mastodon.uno, che è la prima istanza generalista indirizzata ai soli utenti di lingua italiana, sono vietati l'apologia di fascismo, il razzismo, il sessismo, la transfobia, il proselitismo e l'intolleranza religiosa, la diffusione intenzionale di fake news.

Twitter, il 'caso' SpiderMan 4

Tra le principali motivazioni che stanno orientando molti utenti ad allontanarsi da Twitter, c'è l'implementazione di un account verificato a pagamento, che permette per la cifra di 8 dollari al mese di ottenere la spunta blu a fianco del proprio nickname (solitamente riservata a personalità e profili ufficiali). Si tratta di una scelta molto criticata, perché il rischio concreto è quello di diffondere la disinformazione: ogni utente pagando una piccola cifra può ottenere il 'gagliardetto' di riconoscimento e fingersi un personaggio famoso.

C'è già un caso che fa storia, ed è quello dell'utente Cade_Onder, il quale, già in possesso della spunta, ha cambiato il suo nome in Tobey Maguire, annunciando per il 3 maggio 2024 l'uscita di SpiderMan 4, diretto da Sam Raimi. Gli utenti più smaliziati non sono caduti nel tranello, ma il post ha comunque ricevuto decine di migliaia di 'mi piace' e condivisioni da parte di persone totalmente ignare che si trattasse di un utente-fake, il cui unico obiettivo era dimostrare come la 'rivoluzione Musk' possa diventare pericoloso veicolo di disinformazione.