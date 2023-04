In futuro i funghi potrebbero sostituire alcuni dei componenti interni dei nostri computer come processori e memorie. Il direttore dell’Unconventional Computing Laboratory dell’Università di Bristol sta sperimentando da un po’ di anni, la possibilità di integrare i funghi con l’hardware elettronico più tradizionale, per ottenere una sorta di computer biologico, con caratteristiche in qualche modo simili a quelle del nostro cervello.

Immaginatevi ora questi laboratori per l’informatica non convenzionale. Parliamo di funghi coltivati in apposite vasche e collegati ad elettrodi, con cui si cerca di stimolarli, inviare e ricevere segnali elettrici attraverso il micelio.

Cos’è il micelio? È un groviglio di filamenti simili a radici chiamati ife che creano enormi network sotterranei e connettono i funghi tra loro. Sì, se vi ricorda qualcosa a noi più noto, gli scienziati lo hanno già ribattezzato Wood Wide Web.

Quali sono i possibili vantaggi rispetto ai componenti elettronici convenzionali? Un computer “vivente” permetterebbe di superare la codifica binaria, fatta di 0 e 1, con cui funzionano i computer tradizionali, aprendo la possibilità di risolvere problemi che oggi superano le possibilità dei più potenti supercalcolatori elettronici.

Sarebbero inoltre più resistenti, potendosi rigenerare autonomamente, e consumerebbero molta meno elettricità rispetto alle macchine odierne. Con gli esperimenti effettuati, il ricercatore pensa di poter sostituire i funghi alle porte logiche dei microchip e a banchi di memoria, visto che parliamo di forme di vita che hanno la capacità, al pari dei neuroni, di rinforzare e indebolire le connessioni tra loro in funzione degli stimoli che ricevono.

Dobbiamo quindi prepararci a veder spuntare qualche fungo anche nel computer di casa? Le ricerche sono in fase assolutamente iniziale e devono ancora dimostrare che è effettivamente possibile effettuare calcoli con i circuiti fungini e farli interagire in modo efficace con i componenti elettronici tradizionali. Se i risultati saranno quelli sperati, però, nulla vieta di immaginare che in un futuro più o meno remoto i computer viventi si trasformino in realtà.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it