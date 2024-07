Pochi giorni al lancio dello smart ring di Samsung, ma c'è una brutta sorpresa

Di smart ring, in commercio, ce ne sono ormai diversi modelli. Si tratta di anelli che si indossano normalmente al dito e sono in grado di monitorare battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno, calorie bruciate. Un accessorio leggero e poco ingombrante, ideale per chi trova scomodo indossare sempre lo smartwatch al polso. Si tratta di un settore ancora 'aperto', perché i colossi tech non sono ancora entrati del tutto nella competizione, ma presto aggrediranno il mercato e non avranno difficoltà a monopolizzarlo.

Samsung Galaxy Ring: il prezzo

Il primo colosso che lancerà il proprio anello smart sarà Samsung, e lo farà con ogni probabilità mercoledì prossimo nel corso del Galaxy Unpacked, nel quale presenterà anche le nuove innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale interna ai propri dispositivi. Se il Galaxy Ring dovrebbe essere disponibile per l'acquisto in Europa già dalla fine del mese di luglio, la sorpresa negativa riguarda il prezzo: l'anello dovrebbe costare moltissimo, si parla di 449 euro. Non certo un prezzo popolare. Lo smart ring coreano, in poche parole, costerò quanto uno smartwatch di fascia medio-alta.

Non ci saranno grosse sorprese su design e caratteristiche, dal moment che Samsung aveva già introdotto un primo prototipo del proprio anello per il fitness nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. L'azienda aveva dato poche indicazioni in merito alle specifiche, ma qualcosa di praticamente certo era già trapelat già in mano il suo anello per il fitness. L'anello dovrebbe essere disponibile con differenti capacità di batteria - da 14,5 a 21,5mAh - e avrà un peso massimo di 2,9 grammi nella versione più grande, e un peso minimo di 2,3.

"Con Galaxy Ring - aveva spiegato Hon Pak, a capo del team di Digital Health di Samsung - gli utenti potranno vivere un'esperienza unica in ogni fase del loro percorso di benessere, il tutto in linea con la vision più ampia di una piattaforma di benessere digitale più connessa, integrata e continua".