Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: i nuovi smartwatch di Samsung

Samsung Electronics, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2024, ha annunciato i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Due completi smartwatch dalle avanzate e complete caratteristiche.

Galaxy Watch7

Iniziamo dal Galaxy Watch7 in grado di tracciare oltre 100 discipline sportive, e con a bordo una piattaforma di sensori BioActive di nuova generazione, più precisa e avanzata, che oltre al classico battito cardiaco è in grado di monitorare la pressione arteriosa, effettuare ECG e rilevare ritmi cardiaci irregolari, potenziali indicatori di fibrillazione atriale.

Galaxy Watch7 ed il modello Ultra sono basati sul primo chip per indossabili a 3 nm di Samsung. Processore fino a 3 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, con un’efficienza migliorata fino al 30%.

Lo schermo è un Super AMOLED da 1,5 pollici per il modello da 44 millimetri e 1,3 pollici per quello da 40 millimetri, con batteria rispettivamente da 425 mAh e 300 mAh. Ricordiamo anche la cassa in alluminio Armor, con il fondo in vetro, ed il quadrante realizzato in zaffiro.

Il sistema operativo è il Google wearOS 5 personalizzato da Samsung.

Non manca l’intelligenza artificiale. È possibile rispondere ai messaggi con la funzione Risposte suggerite intelligenti, che suggerisce le risposte più adatte analizzando le conversazioni precedenti grazie a Galaxy AI. Con il gesto Doppio avvicinamento dita, è possibile controllare facilmente un Galaxy Watch e uno smartphone Galaxy collegato anche quando si hanno le mani occupate.

Caratterizzato dall’iconico design circolare di Samsung, Galaxy Watch7 vanta nuovi cinturini, oltre ad un’ampia gamma di quadranti.

Galaxy Watch7 è disponibile in diverse varianti. Il modello da 44mm è proposto nei colori Green e Silver, mentre la variante da 40 mm è disponibile nei colori Green e Cream.

Galaxy Watch Ultra

Passiamo al nuovo Galaxy Watch Ultra dotato di una piattaforma hardware identica a quella di Galaxy Watch7. Questo modello si distingue per una maggiore resistenza, con una cassa in titanio grado 4, che garantisce un’impermeabilità fino a 10 ATM.

Galaxy Watch Ultra include anche un pulsante fisico personalizzabile dall'utente ed una sirena ad alto volume da azionare in caso di emergenza.

Galaxy Watch Ultra vanta anche un display estremamente luminoso, con un picco massimo di 3.000 nit ed una maggiore autonomia, fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico.

Differenze anche lato software con diverse watch face ed un riquadro multi-sport pensato per gli atleti che si cimentano in competizioni multidisciplinari, come il triathlon. Inoltre è possibile impostare una zona cardio personalizzata per garantire un allenamento ottimale in base alle proprie capacità e caratteristiche.

Disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono già disponibili nelle seguenti varianti.

Galaxy Watch7

40 mm Bluetooth: 319€

40 mm LTE: 369€

44 mm Bluetooth: 349€

44 mm LTE: 399€

Galaxy Watch Ultra

47 mm LTE: 699€

