Geekom Mini IT12: Pc desktop compatto e potente

Oggetto oggi della nostra prova è il Geekom Mini IT12. Si tratta di un versatile e completo Pc desktop dalle dimensioni davvero contenute e con a bordo Windows 11 Pro.

Un Pc installabile anche sul retro del monitor, dalla buona potenza e dotato di un’ampia memoria espandibile e con numerose connessioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Geekom Mini IT12.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Il Mini IT12 si presenta con dimensioni davvero contenute, pari a 117 mm x 112 mm x 45,6 mm, con un peso di 652 g. Pc installabile anche sul retro del monitor tramite una staffa in metallo fornita in dotazione; confezione che include anche un cavo HDMI e l’alimentatore esterno dalle generose dimensioni, da ben 120 W.

Il Mini IT12 adotta un telaio in metallo con scocca esterna in plastica e prese d’aria laterali e posteriori.

Numerose le porte disponibili. Iniziamo dal frontale dove troviamo due USB-A 3.2 Gen 2, un ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm ed il pulsante di alimentazione. Peccato per l’assenza di una USB-C frontale.

Passiamo al retro dove troviamo una USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, due HDMI 2.0, due USB 4 Type-C (con uscita video 8K a 60Hz), una porta LAN RJ45 2,5G e l'ingresso per l’alimentatore.

Non mancano uno slot SD sul lato sinistro e l’attacco Kensington su quello destro. Citiamo, infine, la connettività wireless con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Passiamo all’analisi delle caratteristiche tecniche. Geekom ci ha fornito in prova la versione top di gamma con a bordo il processore Intel Core i7-12650H, con 10 core, 16 thread e una frequenza massima di 4,70 GHz. Il comparto grafico è affidato alla GPU integrata Intel Iris Xe. Proseguiamo con la memoria: 32 GB di Ram, purtroppo DDR4-3200, a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, ed un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 da 1 TB, espandibile a 2 TB. Troviamo, inoltre, un’interfaccia libera SATA da 2,5", 7mm, fino a 2TB e uno slot M.2 2242 SATA, fino a 1 TB, utili per l’espansione dello storage.

In alternativa sono disponibili versioni meno potenti di questo mini PC equipaggiate con processore Intel i5-1240P ed un quantitativo di memoria inferiore.

Software, prestazioni e prezzo



Proseguiamo la nostra recensione con l’analisi del software. Il mini Pc di Geekom arriva con il sistema operativo Windows 11 Pro completamente configurato e privo di inutili software aggiuntivi (bloatware).

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni del Mini IT12. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, positivo. Da Geekom arriva un mini Pc completo e versatile con un buon processore Intel, un veloce SSD ed una dotazione di Ram che può arrivare fino a 64 GB. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un Pc ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in 4K ed adatto anche per fotoritocco e video editing leggero. Inoltre può essere utilizzato anche con videogiochi non molto recenti, con risoluzione Full HD e dettaglio medio o basso, come GTA V e Fortnite. Rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un veloce SSD che raggiunge i 5.099 MB/s in lettura e i 4.440 MB/s in scrittura.

Mini Pc che ha fatto registrare, nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 2.386 punti in single core e 10.360 in multi-core.

Giudizio positivo sulle numerose connessioni disponibili. Ricordiamo, in particolare, la possibilità di collegare l’IT12 a 4 monitor contemporaneamente e ad una scheda grafica esterna.

Prodotto facilmente espandibile, dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con la ventolina interna, purtroppo, decisamente rumorosa e sempre attiva.

Infine il prezzo del Geekom Mini IT12, acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 619 euro, grazie al coupon TodayIT2, e su Amazon a 709 euro (in arrivo).

Scopri di più su Amazon