Recensione Geekom Mini IT13: super mini PC con Intel i9 e SSD da 2 TB

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei PC compatti di Geekom e dopo le recensioni dei modelli AS6 e A5, proviamo oggi il Mini IT13. Si tratta di un mini PC di fascia alta con a bordo il potentissimo processore Intel Core i9-13900H, affiancato da 32 GB di Ram e da un SSD da ben 2 TB.

Il Geekom Mini IT13 vanta, inoltre, una completa connettività con Wi-Fi di ultima generazione e 4 uscite video.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Geekom Mini IT13.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Il Mini IT13 si presenta con dimensioni davvero contenute, pari a 117 mm x 112 mm x 49,2 mm, con un peso di 652 g. PC installabile anche sul retro del monitor tramite una staffa in metallo fornita in dotazione; confezione che include anche un cavo HDMI e l’alimentatore esterno dalle generose dimensioni, da ben 120 W.

Il Mini IT13 utilizza un telaio in metallo con scocca esterna in plastica e prese d’aria laterali e posteriori.

Davvero complete le connessioni disponibili considerando le ridotte dimensioni. Iniziamo dal frontale dove troviamo due USB-A 3.2 Gen 2, un ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm ed il pulsante di alimentazione. Peccato per l’assenza di una USB-C frontale.

Proseguiamo con il retro dove troviamo una USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), due USB 4 Type-C (con uscita video 8K a 30Hz), una porta LAN RJ45 2,5G e l'ingresso per l’alimentatore.

Non mancano uno slot SD sul lato sinistro e l’attacco Kensington su quello destro. Citiamo, infine, la connettività wireless con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Passiamo all’analisi delle caratteristiche tecniche. Geekom ci ha fornito in prova la versione top di gamma con a bordo il processore Intel Core i9-13900H, a 10 nanometri, con 14 core, 20 thread, una frequenza massima di 5,40 GHz ed TDP di 45W. Il comparto grafico è affidato alla GPU integrata Intel Iris Xe. Proseguiamo con la memoria: 32 GB di Ram, purtroppo DDR4-3200 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, ed un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 da ben 2 TB. Troviamo, inoltre, un’interfaccia libera SATA da 2,5", 7mm, fino a 2TB e uno slot M.2 2242 SATA, fino a 1 TB, per l’espansione dello storage.

In alternativa sono disponibili versioni meno potenti di questo mini PC equipaggiate con processori Intel Core i7-13700H e Intel Core i5-13500H.

Software, prestazioni e prezzo

Dopo l’analisi delle caratteristiche tecniche, proseguiamo con il software. Il Geekom Mini IT13 è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro, privo di applicazioni e utility di terze parti.

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni di questo mini PC. Il design compatto e le ridotte dimensioni del sistema di dissipazione del calore hanno, purtroppo, costretto Geekom a ridurre le prestazioni del processore Intel Core i9-13900H che, quindi, non può essere sfruttato al massimo. Processore depontenziato per evitare surriscaldamenti, che ha fatto registrare, nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 2.409 punti in single core e 11.625 in multi-core.

Mini PC comunque ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in 4K ed utilizzabile anche per fotoritocco e video editing leggero. Nessun problema nel multitasking grazie alla Ram, espandibile fino a 64 GB.

Questo mini PC può essere utilizzato anche con videogiochi non recentissimi, a risoluzione Full HD e dettaglio medio o basso. Rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un veloce SSD che raggiunge i 4.800 MB/s in lettura e i 4.400 MB/s in scrittura.

Giudizio positivo anche sulle numerose connessioni disponibili. Ricordiamo, in particolare, la possibilità di collegare l’IT13 a 4 monitor contemporaneamente e ad una scheda grafica esterna.

Prodotto facilmente espandibile, dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con la ventolina interna decisamente rumorosa quando il PC è sotto sforzo.

Concludiamo con il prezzo del Geekom Mini IT13, acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 749 euro, grazie al coupon TYIT13, e su Amazon a 789 euro utilizzando il coupon di 140 euro valido fino al 21 novembre.

