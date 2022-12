EcoFlow Smart Generator: generatore di corrente intelligente a GPL e benzina

Dopo la recensione della power station Delta 2, torniamo oggi ad occuparci di EcoFlow. L’azienda ha appena lanciato sul mercato il nuovo EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel). Si tratta di un completo generatore di corrente con motore a quattro tempi, alimentabile tramite GPL o benzina.

Lo Smart Generator può produrre fino a 20 kWh di elettricità con una bombola di GPL da 9 Kg, abbastanza da soddisfare il fabbisogno energetico medio di una famiglia per circa cinque giorni in caso di emergenza.

L'utilizzo del GPL, conservato in bombole, ne consente uno stoccaggio più lungo e richiede una manutenzione di gran lunga minore rispetto all'uso della benzina. Rispetto alla benzina, il GPL come combustibile consuma, inoltre, meno energia per chilowattora e produce livelli inferiori di emissioni di gas tossici.

Smart Generator (Dual Fuel) garantisce un'esperienza utente sicura attraverso una serie di meccanismi di protezione e di sistemi di allarme. Per eliminare il rischio per la salute causato dal monossido di carbonio, un allarme avverte gli utenti se i livelli di CO sono elevati e spegne automaticamente il generatore prima di superare i livelli di sicurezza.

Inoltre, sono presenti un allarme combustibile e un allarme olio motore, che si accendono se il carburante o l'olio scendono a livelli bassi. Il meccanismo di protezione della temperatura di Smart Generator (Dual Fuel) arresta, inoltre, automaticamente il motore se la temperatura interna è troppo bassa o troppo alta, in attesa dell'autoriscaldamento o del raffreddamento.

Proseguiamo con le dimensioni pari a 59,7 x 29,6 x 47,5 cm ed il peso di 29,3 Kg.

Non dimentichiamo la potenza di 1.800 W, con uscite in AC e DC, e la possibilità di ricaricare le batterie portatili di EcoFlow. Smart Generator (Dual Fuel) è in grado di effettuare la ricarica completa di Delta Pro in sole 2,7 ore e di Delta Max in 1,5 ore.

Smart Generator è più intelligente rispetto ai generatori tradizionali. È dotato di uno schermo LCD e funziona tramite l'app EcoFlow, in questo modo puoi controllarlo e monitorarlo da remoto. Se ti trovi vicino all'unità, puoi accenderla tramite avvio elettrico o manuale. Inoltre quando non si può uscire all'aperto, puoi accendere Smart Generator tramite l'app EcoFlow.

Infine il prezzo. EcoFlow Smart Generator sarà presto acquistabile sul sito dell'azienda e su Amazon.

