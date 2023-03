Giornata Internazionale della Donna: 6 app che parlano italiano e al femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’App Store di Apple propone una selezione di app ideate da donne, per le donne e realizzate con successo da influencer, content creator o imprenditrici italiane. Le proposte mirano a migliorare il proprio stile di vita, vivere in modo più sano o ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

ARYA Training

Con Giulia Calcaterra e la trainer Jo Dunica potrete entrare nel mondo dello sport all'aria aperta con i migliori allenatori d'Italia e vivere sempre nuove esperienze con la community. L’app ARYA permette di scegliere tra diversi percorsi di allenamento in base al proprio livello di preparazione atletica e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Giulia e Jo guideranno ogni sessione, spiegando gli esercizi con motivazione ed energia.

App scaricabile gratuitamente, con abbonamenti e acquisti in-app.

Traininpink: Fitness Femminile

Traininpink è il punto di riferimento per l'allenamento online femminile ed è come avere Carlotta Gagna e tutta la community Traininpink (oltre 100.000+ ragazze e donne) sempre in tasca. Include programmi di allenamento e di nutrizione per amare il proprio corpo e sentirsi più forti e sicure di se stesse. Nella sezione “Allenamento” ci sono programmi specifici per ogni esigenza, suddivisi per livello, luogo, tipologia e tempo a disposizione. In caso di dubbi, un quiz aiuterà a scegliere il programma di allenamento più adatto alle esigenze con il quale iniziare. Passiamo a “Nutrizione”, un programma alimentare, studiato dal team di Traininpink, suddiviso per obiettivi (dimagrire, tonificare, mettere massa, mantenimento) e per tipologia di alimentazione (onnivoro, pescetariano, vegetariano e vegano). Ogni mese saranno disponibili anche più di 100 ricette già organizzate e una funzione speciale che creerà automaticamente la lista della spesa in base al piano, oltre alle comode sezioni “Calendario” e “Progressi” per organizzare allenamenti e pasti, oltre a tenere traccia dei miglioramenti. App scaricabile gratuitamente, con abbonamenti e acquisti in-app.

Silvaloco: Fitness Femminile

Con l’app creata da Silvana Loconte si potrà perdere peso, tonificare, aumentare la massa muscolare o semplicemente stare bene con noi stesse. Tutti i programmi vengono realizzati seguendo specifiche esigenze e caratteristiche ed è possibile testare gli allenamenti entrando a far parte di una squadra di donne forti, in forma, ma, soprattutto, felici. Tra le funzionalità dell’app, “Progressi” per tracciare e condividere l’andamento del percorso caricando di mese in mese il peso, le circonferenze e le foto; sincronizzando iPhone con l'app Salute di Apple si potranno anche visualizzare passi, calorie bruciate e dati nutrizionali insieme agli allenamenti. Disponibili anche le sezioni “Calendario Workout”, personalizzato in base al programma e “Accessibilità” per allenarsi da smartphone, tv e computer. App gratuita.

Roberryc Fit: Dieta con gusto

Roberryc Fit è una piattaforma all-in-one del team di professionisti di Roberta Carluccio per piani alimentari, perdita di peso e consigli nutrizionali. Creata da nutrizionisti esperti e chef professionisti, questa app aiuta a sviluppare uno stile di vita sano, felice e soddisfacente. Con i piani alimentari equilibrati e nutrienti, monitoraggio di allenamenti e liste di spesa intelligenti, vivere bene non è mai stato così facile. L’app presenta 8 piani dietetici diversi che variano in base agli obiettivi e alle esigenze: perdita di peso, aumento muscolare, senza glutine, vegano, piccoli budget e molto altro. Roberryc Fit è integrato con Apple Health, consente di caricare le informazioni subito dopo il completamento dell'allenamento. App scaricabile gratuitamente, con abbonamenti e acquisti in-app.

My Cherry

MyCherry App è stata creata da Giulia Todesco, dalle donne, per le donne. Conosce i bisogni, le abitudini e le esigenze che una persona ha quando decide di intraprendere uno stile di vita sano e nello specifico, conosce bene quello del genere femminile. L'app originale e unica nel suo genere è suddivisa in “Home”, “Recipes”, “Blog” e “MyDiary”. Grazie alla sezione “Recipes” si potranno scoprire ogni giorno nuove idee perfette per un’alimentazione sana. Nella sezione “Blog” verranno fornite informazioni e consigli su come mantenere uno stile di vita sano, in modo semplice ed efficace, e sarà proprio come avere con sé un manuale per uno stile di vita Healthy. App scaricabile gratuitamente, con abbonamenti e acquisti in-app.

Yoga Academy

Yoga Academy è la scuola online di Yoga fondata da Denise Dellagiacoma. Grazie a corsi di diversi livelli, Yoga Academy è pensata sia per principianti, sia per chi desidera migliorare la propria pratica. Lo Yoga è per tutti: non importa se sei un atleta, se sei fuori forma o se invece non ti piaci allo specchio, è una disciplina che abbraccia colui che la pratica, aiuta a rimettersi in forma, a sconfiggere l’ansia e a ridurre lo stress. Non si vedranno solo cambiamenti fisici, ma migliorerà anche il benessere mentale. Lo Yoga aumenta anche l’autostima, migliora la forza di volontà e contribuisce a stare meglio con noi stessi e con gli altri. App gratuita.

